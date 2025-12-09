A Illa firma ante notario la compra de las antiguas parcelas de Dorado

El alcalde durante el acto de rúbrica | cedida

El Concello de A Illa ya es propietario de las dos parcelas antiguamente ligadas a Marcial Dorado, adquiridas a través del Plan Nacional Sobre Drogas, y sobre las que el gobierno local proyecta la creación de vivienda pública y un nuevo parque. El alcalde, Luis Arosa, acudió hoy a Madrid para firmar dicha adquisición ante notario y celebrar, además, una reunión con la nueva delegada del Gobierno para el señalado Plan Nacional Sobre Drogas.

El regidor insular valoró, a la salida del encuentro, que hoy fue un “día histórico para o Concello de A Illa de Arousa. Por fin temos no patrimonio do Concello estos terreos tan prezados, para facer un parque público e vivenda pública”, valoró.

“Época escura”

El primer edil señaló la pasada relación de estos terrenos “co narcotráfico”, “nunha época moi escura na comarca e en A Illa”. “Hoxe revertirán para o ben común dos veciños de A Illa”.

“Por fin estes terreos son do Concello, para o desfrute de todos. Onde antes houbo escuridade, hoxe hai claridade”, añadió. Para concluir que “hoxe estou moi contento por esta adquisición”.

Ambas parcelas son de unos 3.000 metros cuadrados y su adquisición supondrá una inversión de 361.000 euros, que el Concello podrá financiar en varias anualidades.

Uno de los terrenos de las parcelas se ubica en la zona de Outeiro, donde se prevé la creación del citado parque público.

El otro se localiza en la céntrica Avenida da Ponte y cuenta ya con calificación de sueño urbano y urbanizable. El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) permite la construcción en las máximas alturas: bajo, primero, segundo y bajocubierta, lo que lo convierte en un terreno especialmente idóneo para la promoción de vivienda pública.