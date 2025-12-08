Ventura Villar: “La inserción laboral de nuestros alumnos de buceo es prácticamente del 100%”

Ventura Villar es el director del Igafa (Instituto Galego de Formación en Acuicultura), con sede en A Illa de Arousa. Hoy nos habla de la formación que ofertan, acompañado de Marcelino González, profesor de buceo profesional.

¿Cuál es la misión del Igafa?

Es el centro de formación profesional de acuicultura y buceo que tiene la Consellería do Mar en A Illa de Arousa. Allí damos el ciclo medio y superior de acuicultura y el ciclo superior de buceo profesional.

Desde sus inicios en el año 92, ¿cómo ha evolucionado?

Con las necesidades de las empresas de tener nuevos técnicos cada vez más capacitados. Sufrió una evolución tanto en planes formativos como en la adaptación de las instalaciones para los nuevos sistemas de producción.

¿Cómo son esas instalaciones?

Uf. Son peculiares. Damos formación en producción en la parte de acuicultura, con lo cual estamos obligados a producir también los propios animales que utilizamos en los cultivos. Enseñamos a cultivar todas las especies comerciales de España, tanto de peces planos como rodaballo y lenguado, todo tipo de moluscos y crustáceos y cultivos auxiliares de zooplancton y fitoplancton. Es una granja multipropósito. Tenemos un criadero, una batea, una jaula, una zona en O Carreirón donde hacemos cultivo de bivalvos sobre sustrato... Y en buceo tenemos una piscina de dos metros de profundidad de agua dulce, un pozo de inmersión de agua salada de 4,5 metros y un parque enfrente de las instalaciones. Además, también practican en otros lugares fuera de A Illa.

¿Cuántas personas se están formando ahora mismo en el Igafa?

Ventura Villar y Marcelino González destacan el nivel formativo que se ofrece en el Igafa Gonzalo Salgado

Sobre unos 100 o 110 alumnos. Tenemos capacidad para 144. Los ciclos de acuicultura se ofertan anualmente y el de buceo bianualmente.

¿Qué perfil de estudiante hay?

Muy variado. En acuicultura puede ser porque les gusta el mar, porque tienen interés en la biología... otros porque tienen relación con el negocio... Unos vienen desde la ESO, otros desde Bachillerato, también universitarios que quieren ampliar formación e incluso gente que ha terminado y quiere coger práctica.

¿Qué salidas laborales tienen?

Los de acuicultura, para cualquier planta de cultivo tanto en tierra como en mar: jaulas, criaderos, plantas de engorde... También en centros de investigación o acuarios profesionales.

¿Qué inserción laboral tienen?

En buceo la inserción laboral es prácticamente del 100%. En acuicultura está sobre el 75-80 %, porque depende de la movilidad que tengan los alumnos a la hora de buscar trabajo.

¿Qué desafíos deberá enfrentar el Igafa en los próximos años?

Tenemos que formar personas para un mundo laboral a cinco o seis años vista. Entonces, hay que implementar mejoras formativas, mejorar el contacto con las empresas para saber por dónde van las líneas de producción y ver las necesidades del mercado.

¿Qué mensaje le daría a alguien que piense en estudiar en el Igafa?

Que conozca la actividad profesional, que piense si se ve en esa situación laboral y que pruebe.

Marcelino, que cualidades ten que ter unha persoa para ser mergullador profesional?

El buceo es una de las actividades más demandadas en el Igafa Gonzalo Salgado

É unha actividade especial. Imos traballar nun medio que non é o noso e require uns mínimos. É o único ciclo de FP da Consellería onde se piden probas físicas de acceso. Hai que nadar uns largos na piscina, bucear 25 metros, facer unha dominada, unhas flexións... Eu síntome afortunado de dar clase en mergullo porque temos un alumnado entregado, xa que estivo adestrando para pasar unhas probas físicas. E, despois, dos que pasan, selecciónase ós que acadaron mellor nota na ESO ou noutro ciclo.

Son só 12 alumnos cada dous anos. Por que tan poucos?

Porque funcionamos coma se fosemos unha empresa de mergullo profesional. Entón, para ter catro buzos no fondo traballando necesitas persoal en superficie para estar atendendo. O equipo de 12 é o perfecto. De feito, temos un problemón cando un alumno falta, porque queda o equipo descompensado.

O ciclo de mergullo vén de ser homologado polo IMCA, algo moi importante. Por que cre que recibiron este recoñecemento?

Os nosos alumnos para ir traballar polo mundo tiñan que pasar unhas homologacións e ata agora en España as nosas titulacións non estaban recoñecidas. IMCA é unha das que controla a navegación e dá esas homologacións. Viñeron facer unha auditoría ó IGAFA e dixeron que somos a mellora escola do mundo de buceo profesional con aire nitrox. Os galegos sempre andivemos polo mundo coa boina calada pero facémolo ben! Ós nosos alumnos abriulles as portas do mundo enteiro, porque se estudas isto non é para quedar en Vilagarcía. Hai uns meses chamoume unha empresa que quería un recién titulado. Chamei a todos os alumnos do ano pasado e estaban todos ocupados. Ata quedei contento.

É un mundo moi descoñecido. En que pode traballar un mergullador profesional?

A cantidade de traballos variados que hai é tremenda. No ciclo todos os días facemos cousas distintas. Nos barcos, por exemplo, hai que facer inspeccións, reparacións, mantementos nos cascos... Cando vas camiñando polo porto de Vilagarcía, antes de que chegues á punta do peirao, alguén tivo que estar no fondo para que esa estrutura viñera para arriba. Hai un mundo.

Que é o mellor de dar estas clases?

A maxia da FP é que traballas con cousas tanxibles. Cando traballamos con física aplicada, vas ir ó fondo, vas facer ti unhas mezclas de gases... Os rapaces están entregadísimos. E é moi gratificante compartir o que sabes da túa profesión.