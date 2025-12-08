El presente y futuro de los montes en mancomún se analizará en A Illa

La gestión forestal se llevará a una mesa redonda en la localidad insular | cedida

El colectivo Arousa en Transición organiza un encuentro y jornada para analizar el presente y futuro de las comunidades de montes en mancomún. Será el sábado 13, entre las once y la una del mediodía, en el auditorio municipal, en colaboración con Alalá Coop.

La actividad se centrará en una mesa redonda para visibilizar las “importantes labores das comunidades de montes e os retos de futuro nun contexto de emerxencia climática e social”, valoran desde la asociación insular promotora de este evento participativo.

Durante el mismo, la directiva de la Comunidad de Montes de A Illa de Arousa “compartirá a súa historia, labores realizadas e as características dos montes en man común de A Illa para informar á veciñanza”. “Tamén contaremos con outras persoas convidadas que nos contarán as súas experiencias e proxectos inspiradores de xestión sostible, multifuncionalidade do monte e novas formas de gobernanza que responden aos retos enmarcados na actual crise ecosocial”, añaden desde la asociación Arousa en Transición. De este modo, por la Comunidad de Montes de A Illa de Arousa participará el secretario de su directiva, Manolo Iglesias.

A mayores, asistirán también representantes de la Comunidad de Montes de Couso, de la Comunidad de Montes de Tameiga y de la Fundación Monte Escola.

Objetivos del encuentro

Arousa en Transición también avanza cuáles serán los objetivos de esta jornada. Por un lado, se pretende “dar a coñecer o histórico e as características da Comunidade de Montes da Illa de Arousa”. Por otro, se quiere facilitar y motivar la participación de las nuevas generaciones en la propia entidad comunal de la localidad insular.

Finalmente, se busca “compartir experiencias inspiradoras”, así como “repensar o monte tendo en conta a crise ecosocial”, desde el punto de vista, también de la gestión sostenible.

El programa arrancará con la recepción de asistentes, desde un cuarto de hora antes del inicio oficial. De 11 a 13 se desarrollará el acto central, en formato mesa redonda, entre todos los representantes de los colectivos mencionados.

Finalmente, de 13 a 14 horas, se servirá un pincho y bebidas para los asistentes.