La cultura y la música llenan la programación de las fiestas de Navidad de A Illa de Arousa

Luis Arosa, alcalde de A Illa, en el encendido de luces Gonzalo Salgado

El Concello de la Illa de Arousa presenta una programación llena de cultura, música y tradición para la celebración de la Navidad. El objetivo, señala el teniente de alcalde, Manuel Suárez, convertir las calles y los espacios municipales en puntos de encuentro para las familias durante estas fiestas.

Las actividades comenzará los días 13 y 14 de diciembre con el Mercado Veciñal de Nadal que llenará la Praza de Abastos de música y artesanía. El 19 de diciembre el espíritu navideño se trasladará al instituto con un festival y el 20 con el concierto de la Coral Polifónica da Arousa. La música continuará con el concierto de Manu Díaz Trío el día 21 y el de la Escola de Música al día siguiente.

La jornada del 23 tendrá lugar el desfile “Festival das Luces” y, la siguiente parada ya será el 26 con el directo de Uxía a Lambona. La programación continúa con el festival de Nadal de Dorna el día 27 y, el 28 con el espectáculo de Oswaldo Digón, organizado por la Asociación de Empresarios de Arousa para recaudar fondos a favor de las Festas do Carmen. Ya en enero, hay tres días marcados en el calendario. El primero de ellos el 3 con la actuación teatral de Os Limpalimpas, el siguiente el 5, jornada en la que los vecinos de A Illa recibirán a los Reyes Magos y, por último, el siete de enero con la festividad de San Xulián, el patrón del municipio.

El concelleiro de Cultura, Manu Otero, señala que las actividades previstas están diseñadas para que la Navidad “sexa una celebración colectiva, no que a cultura, a música e o encontro social, teñan un papel central. l