Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

La cultura y la música llenan la programación de las fiestas de Navidad de A Illa de Arousa

Las actividades comienzan el 13 de diciembre y se alargarán hasta el próximo 7 de enero con el San Xulián

C. Hierro
07/12/2025 20:07
Luis Arosa, alcalde de A Illa, en el encendido de luces
Luis Arosa, alcalde de A Illa, en el encendido de luces
Gonzalo Salgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Concello de la Illa de Arousa presenta una programación llena de cultura, música y tradición para la celebración de la Navidad. El objetivo, señala el teniente de alcalde, Manuel Suárez, convertir las calles y los espacios municipales en puntos de encuentro para las familias durante estas fiestas.

Las actividades comenzará los días 13 y 14 de diciembre con el Mercado Veciñal de Nadal que llenará la Praza de Abastos de música y artesanía. El 19 de diciembre el espíritu navideño se trasladará al instituto con un festival y el 20 con el concierto de la Coral Polifónica da Arousa. La música continuará con el concierto de Manu Díaz Trío el día 21 y el de la Escola de Música al día siguiente.

La jornada del 23 tendrá lugar el desfile “Festival das Luces” y, la siguiente parada ya será el 26 con el directo de Uxía a Lambona. La programación continúa con el festival de Nadal de Dorna el día 27 y, el 28 con el espectáculo de Oswaldo Digón, organizado por la Asociación de Empresarios de Arousa para recaudar fondos a favor de las Festas do Carmen. Ya en enero, hay tres días marcados en el calendario. El primero de ellos el 3 con la actuación teatral de Os Limpalimpas, el siguiente el 5, jornada en la que los vecinos de A Illa recibirán a los Reyes Magos y, por último, el siete de enero con la festividad de San Xulián, el patrón del municipio.

El concelleiro de Cultura, Manu Otero, señala que las actividades previstas están diseñadas para que la Navidad “sexa una celebración colectiva, no que a cultura, a música e o encontro social, teñan un papel central. l

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El portero del Cidade de Ribeira durante un partido

El Cidade de Ribeira cae ante el Victoria en un duelo en el que mereció más, 3-2
María Caldas
El Puebla durante un amistoso de pretemporada

El Puebla se queda con la miel en los labios en la visita del líder Negreira
María Caldas
Cartel de los talleres de Sanxenxo

Últimos días para inscribirse en los talleres para la conciliación organizados por el Concello
C. Hierro
El por

El PSOE de Catoira advierte que la gestión económica del alcalde conducirá al Concello a la quiebra
Sandra Rey