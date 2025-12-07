El PP isleño reclama conocer la identidad de la persona que facilitó sus correos “ilegalmente”

El portavoz, Juan José González, durante un Pleno Mónica Ferreirós

El grupo municipal del PP de A Illa espera recibir explicaciones “reais lonxe das xustificacións infantís destes días” sobre la revelación de sus direcciones de correo electrónico a una persona ajena al Concello en el pleno extraordinario impulsado por la propia formación que tendrá lugar el próximo jueves a la una de la tarde. Así, el portavoz de los populares, Matías Cañón, exige que en esta sesión se conozca la identidad de la persona que “facilitou os nosos correos ilegalmente”.

De la misma manera, Cañón señala que en el pleno su partido se interesará por la “previsible futura” edil del BNG, Lidia Barreiro, en sustitución de Elena Otero “que marchou por presións do seu partido”. Fue Barreiro, indican los populares, la que envió la invitación a los actos municipales a las direcciones filtradas “vulnerando a súa privacidade cando aínda non tomou posesión do cargo”.

El portavoz de los populares considera que este acto es una “usurpación de funcións”. “Non sei que présa tiñan en promocionar á súa futura concelleira, pero en todo caso é interesante saber se Lidia Barreiro leva actuando todo este tempo como edil sen selo”, apuntó Cañón. Además, indicó que este hecho demuestra “algo moi grave, que é que o bipartito manexa o Concello sen ningún respecto pola lei, polas formas, pola institución e polos veciños”.

Por último, Cañón, criticó la manera de proceder del portavoz del BNG tachándolo de actuar con ellos “de maneira totalmente ditatorial”.