Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

El PP isleño reclama conocer la identidad de la persona que facilitó sus correos “ilegalmente”

C. Hierro
07/12/2025 20:16
El portavoz, Juan José González, durante un Pleno
El portavoz, Juan José González, durante un Pleno
Mónica Ferreirós
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El grupo municipal del PP de A Illa espera recibir explicaciones “reais lonxe das xustificacións infantís destes días” sobre la revelación de sus direcciones de correo electrónico a una persona ajena al Concello en el pleno extraordinario impulsado por la propia formación que tendrá lugar el próximo jueves a la una de la tarde. Así, el portavoz de los populares, Matías Cañón, exige que en esta sesión se conozca la identidad de la persona que “facilitou os nosos correos ilegalmente”.

De la misma manera, Cañón señala que en el pleno su partido se interesará por la “previsible futura” edil del BNG, Lidia Barreiro, en sustitución de Elena Otero “que marchou por presións do seu partido”. Fue Barreiro, indican los populares, la que envió la invitación a los actos municipales a las direcciones filtradas “vulnerando a súa privacidade cando aínda non tomou posesión do cargo”.

El portavoz de los populares considera que este acto es una “usurpación de funcións”. “Non sei que présa tiñan en promocionar á súa futura concelleira, pero en todo caso é interesante saber se Lidia Barreiro leva actuando todo este tempo como edil sen selo”, apuntó Cañón. Además, indicó que este hecho demuestra “algo moi grave, que é que o bipartito manexa o Concello sen ningún respecto pola lei, polas formas, pola institución e polos veciños”.

Por último, Cañón, criticó la manera de proceder del portavoz del BNG tachándolo de actuar con ellos “de maneira totalmente ditatorial”.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El portero del Cidade de Ribeira durante un partido

El Cidade de Ribeira cae ante el Victoria en un duelo en el que mereció más, 3-2
María Caldas
El Puebla durante un amistoso de pretemporada

El Puebla se queda con la miel en los labios en la visita del líder Negreira
María Caldas
Cartel de los talleres de Sanxenxo

Últimos días para inscribirse en los talleres para la conciliación organizados por el Concello
C. Hierro
El por

El PSOE de Catoira advierte que la gestión económica del alcalde conducirá al Concello a la quiebra
Sandra Rey