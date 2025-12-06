Ribadumia se queda hoy sin Bomberos y Vilagarcía no tendrá mañana al no autorizar el Consorcio las horas extra

Parque de Bomberos de Vilagarcía Mónica Ferreirós

El parque de Bomberos de Ribadumia se encuentra cerrado durante la jornada de hoy sábado, mientras que el de Vilagarcía hará lo propio mañana, domingo 7 de diciembre, debido a la decisión de la dirección del Consorcio Provincial de no autorizar horas extraordinarias, por lo que, con la plantilla existente, no se puede cubrir la jornada con los turnos habituales al haberse agotado las horas.

No es la primera vez que sucede, pero se produce en un momento en el que se incrementa la población en la comarca, con la llegada de visitantes o vecinos que están fuera para disfrutar del puente. Desde la plantilla inciden en que se trata de una decisión de la dirección, que "no nos negamos a hacer horas extraordinarias" y que es el Consorcio el que debe de organizar los turnos.

Así, en la jornada de hoy sábado solo están abiertos en la provincia los parques de Vilagarcía y Porriño. Mañana serán tres y cerrará el de O Cavadelo. "Por nuestra parte no hay negativa a acudir a los parques, ni hay ninguna medida de presión. Tampoco pedimos hacer horas pero es la dirección la que decide no pagar estas guardias y, por tanto, no realizarlas", explican los trabajadores, que apuntan a que en otras provincias sí se cubren.