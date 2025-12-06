Nuevo premio para la campaña promocional 'Cando volves?', de la Diputación de Pontevedra

Vázquez Almuíña recogió el premio

La Diputación de Pontevedra recibe en Guimaraes un nuevo reconocimiento para ‘Cando volves?’, que acaba de situarse entre las cinco mejores películas del mundo en la 37 edición de los World Tourism Film Awards, organizados por el CIFFT y con la participación de Un Tourism, y que están considerados como los Óscar del turismo, la máxima distinción internacional en el audiovisual de este ámbito. El diputado del área, Jesús Vázquez Almuíña, recogió este premio en el Teatro Jordao, de la ciudad portuguesa. De esta manera, señalan fuentes provinciales, se revalida “a creatividade, calidade técnica e forte impacto promocional da campaña de promoción” de la provincia, impulsada por la entidad que preside Luis López.

Vistas del interior

A lo largo de todo el año, la pieza de la institución provincial compitió en el CIFFT, el principal circuito mundial dedicado a la comunicación turística audiovisual, con más de 4.000 películas de más de medio centenar de países. Solo las cinco producciones mejor puntuadas en cada categoría, ciudad, región, país, producto y servicio turístico alcanzaron el prestigioso top 5 mundial, que se acaba de desvelar en Guimaraes. La campaña ‘Cando volves?’ quedó segunda en la categoría de producto turístico. Este reconocimiento se suma a los ya alcanzados como el Amorgos de Grecia o el Cannes Corporate de Francia, entre otros que se otorgaron en Estados Unidos o Japón. ‘Cando volves?’ es una obra audiovisual en la que los lugares del interior de la provincia tienen todo el protagonismo, dentro de una campaña donde también se habla de hospitalidad y el carácter acogedor de gente de la provincia. La Diputación escogió este año el interior, invitando a la gente a acercarse a la provincia a lo largo de todo el año, apostando por la desestacionalización en su estrategia turística.