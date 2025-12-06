El Supremo tumba nuevos recursos a la condena por la heroína del camión de Meis

Fachada de la sede del alto tribunal | EFE / Manuel H. de León

El Tribunal Supremo (TS) ha tumbado los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y de la Audiencia de Pontevedra por las que condenó a un hombre sorprendido en 2023 en un camión en la gasolinera de la Autovía do Salnés en Meis, con cerca de treinta kilos de heroína ocultos en el transporte, valorada en un millón de euros.

El acusado, con pasaporte croata, fue condenado en primera instancia, en la Audiencia Provincial de Pontevedra, por conformidad, imponiéndole seis años y un día de prisión y un millón de euros de multa. Aquel fallo también impuso el comiso definitivo de la droga, dinero, medios, efectos e instrumentos incautados. Y esto dio pie a sucesivos recursos.

El último, el ahora tumbado también por el Tribunal Supremo, fue interpuesto tanto por el condenado como por la empresa, “por el comiso acordado sobre la cabeza tractora y el remolque en que se transportaba la heroína que fue incautada”.

El TS zanja que el condenado por aceptación de los hechos no está legitimado para recurrir y, en el caso de la mercantil, tumba uno a uno sus argumentos en defensa de la devolución del camión. “Se alega en el motivo que la mercantil recurrente nunca fue investigada”, señala el fallo, pero para razonar a la vez que tanto la cabeza tractora como el remolque se deben “considerar como instrumento del delito, en cuanto que de ellos se valió el condenado para transportar la heroína oculta en compartimentos preparados al efecto”, por lo que sí procede su comiso.