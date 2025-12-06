Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

El Supremo tumba nuevos recursos a la condena por la heroína del camión de Meis

El condenado lo fue por conformidad, pero, junto a la empresa, alegó contra el decomiso del transporte

B. Y. O Salnés
06/12/2025 06:00
Fachada de la sede del alto tribunal
Fachada de la sede del alto tribunal
| EFE / Manuel H. de León
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Tribunal Supremo (TS) ha tumbado los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y de la Audiencia de Pontevedra por las que condenó a un hombre sorprendido en 2023 en un camión en la gasolinera de la Autovía do Salnés en Meis, con cerca de treinta kilos de heroína ocultos en el transporte, valorada en un millón de euros.

El acusado, con pasaporte croata, fue condenado en primera instancia, en la Audiencia Provincial de Pontevedra, por conformidad, imponiéndole seis años y un día de prisión y un millón de euros de multa. Aquel fallo también impuso el comiso definitivo de la droga, dinero, medios, efectos e instrumentos incautados. Y esto dio pie a sucesivos recursos.

El último, el ahora tumbado también por el Tribunal Supremo, fue interpuesto tanto por el condenado como por la empresa, “por el comiso acordado sobre la cabeza tractora y el remolque en que se transportaba la heroína que fue incautada”.

El TS zanja que el condenado por aceptación de los hechos no está legitimado para recurrir y, en el caso de la mercantil, tumba uno a uno sus argumentos en defensa de la devolución del camión. “Se alega en el motivo que la mercantil recurrente nunca fue investigada”, señala el fallo, pero para razonar a la vez que tanto la cabeza tractora como el remolque se deben “considerar como instrumento del delito, en cuanto que de ellos se valió el condenado para transportar la heroína oculta en compartimentos preparados al efecto”, por lo que sí procede su comiso.

Acepta seis años de cárcel al reconocer que transportaba 30 kilos de heroína en el camión sorprendido en Meis

Más información
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Usuarios de Ambar que estaban entre el público del Teatro Cine Elma exhibieron los carteles de las series recreados

Poniendo talento, cariño, corazón y ojo que les vienen “de serie” en el Calendario Solidario 2026 de la asociación Ambar
Chechu López
Los 'sereos' serán entregados en una gala programada para el 13 de diciembre en la casa de cultura de Porto do Son

El Museo Valle-Inclán de A Pobra, Antonio Pérez y Manuel Olveira consiguen ganar los 'sereos' de los XIX Premios Barbantia 2025
Chechu López
El acto de presentación en el Pazo do Martelo de los resultados del Laboratorio Ecosocial do Barbanza incluyó una sesión técnica dirigida por Adrián Capelo

Destacan que el Laboratorio Ecosocial do Barbanza se consolidó en seis años como un proyecto pionero prevención de incendios
Chechu López
Seydou durante el último partido en Os Carrís ante el Barbadás

El Cambados se mide esta tarde en Burgáns al experimentado Vilalbés
Gonzalo Sánchez