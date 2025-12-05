Meis tendrá Mercadillo de Nadal, una fiesta-baile de fin de año, concursos y rascas

Iluminación navideña en la localidad, en una edición anterior | Gonzalo Salgado

El Concello de Meis presentó hoy su programación navideña, marcada este año por la imposibilidad de celebrar la Feira do Galo de Curral, pero sin renunciar al resto de campañas habituales y también con algunas novedades. El Ayuntamiento vuelve a colaborar con el comercio local y pone en juego 3.040 euros en premios en una campaña de fidelización de clientes.

Por compras superiores a 20 euros en establecimientos hoteleros o comerciales del municipio, cada cliente recibirá un boleto rasca y gana que puede ser agraciado con premios de 45 euros y de 25. Esta campaña estará en marcha entre el 9 de diciembre y el 9 de enero.

Además, vuelven los ya tradicionales concursos de decoración navideña: uno para escaparates de establecimientos, así como otro de viviendas. También se celebra el de postales navideñas, entre escolares.

El programa

La programación comienza hoy mismo con el encendido del alumbrado navideño.

Seguirá el día 14 con la obra de teatro ‘Os Contos do Lobicán’, a las 18 horas, en el auditorio de O Mosteiro.

El día 22 no habrá la citada Feira do Galo de Curral, por lo que el Ayuntamiento decide adelantar al 21, para hacerlo coincidir en domingo, el mercadillo de Navidad. Habrá en él diferentes puestos de artesanía, chocolate para niños y la visita de Papá Noel.

Al día siguiente arrancarán las actividades de la ludoteca de Navidad que, finalmente, es probable que termine celebrándose en la Casa de O Escudeiro, en la planta baja.

En el auditorio se prevé la celebración de un campamento digital, para niños y jóvenes de entre 7 y 17 años. El día 26 habrá cine, con ‘Superklaus’. Será a las 18.30, en el auditorio municipal, con entrada gratis y palomitas.

Ya en enero, el día 1 se prevé una fiesta-baile de fin de año en el pabellón, desde la 1 de la mañana, promovida por A Vertula y Cafetería Bruselas. El 5 se recibirá a los reyes a las 13 horas, tras una animación de Javi Solla.