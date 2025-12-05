Mi cuenta

Diario de Arousa

Meaño

Meaño licita mejoras en la red de agua y en la de saneamiento por cerca de 100.000 euros

Se sellarán fugas en el alcantarillado y se digitalizarán dos de sus estaciones de bombeo, en Lores y en Viliquín

Beni Yáñez
05/12/2025 06:00
Se controlará la calidad del agua en el suministro al colegio de Coirón
Se controlará la calidad del agua en el suministro al colegio de Coirón
El Concello de Meaño licita dos proyectos de mejora de redes de abastecimiento y de saneamiento en la localidad, dos actuaciones que rondan, cada una, los 50.000 euros. El primero de ellos es una mejora del equipamiento de la red de agua, por 47.994,35 euros. El proyecto para el alcantarillado es la rehabilitación de pozos de registro y digitalización, por 47.929,79.

Este último cuenta con un plazo de ejecución de tres meses, una vez comenzadas las obras. Estas consistirán en la impermeabilización de pozos de registro y la digitalización de dos de sus estaciones de bombeo. De esta forma, se repararán fugas detectadas durante la realización, en el año 2023, de una auditoría en la red de saneamiento, en la que se detectaron varios puntos de entrada de aguas limpias en la red de alcantarillado.

Con su sellado, se evitará aumentar innecesariamente el caudal de aguas a tratar, rebajando el riesgo de alivios de aguas contaminantes y mejorando además el funcionamiento de las plantas depuradoras. La digitalización en las estaciones de bombeo se ejecutará en las plantas de Viliquín y en la de Lores.

En cuanto a las obras en la red de abastecimiento, el plazo de ejecución será de dos meses. Lo proyectado es una actuación en la Rúa dos Colexios de Dena. Con el objetivo de tener controlada la calidad del agua, se proyecta la instalación hacia el colegio de Coirón de un punto de medida de cloro, pH y turbidez. La decisión se toma ante la realización de medidas de organolépticos tomando agua en este punto de la red de abastecimiento.

