Diario de Arousa

Meaño

Manquiña y Pepo Suevos, en el programa del Nadal meañés

Completan el cartel teatro, baile, música, magia, las campanadas anticipadas y la papanoelada motera

B. Y. O Salnés
05/12/2025 05:55
Momento de una edición anterior de las fiestas meañesas
Momento de una edición anterior de las fiestas meañesas
| D. A.
El programa navideño de Meaño, presentado ayer, incluirá el 28 de diciembre el musical ‘Un Conto de Nadal’, un espectáculo en el que participarán La Ocaband, la Unión Musical de Meaño, su Coro y que, además, contará con Pepo Suevos y Manuel Manquiña como artistas invitados.

La cita, en la que colabora la Xunta de Galicia, es una de las novedades del programa de este año. Será en la Praza do Concello, a partir de las seis y media de la tarde.

La relación de propuestas arrancará el 14 de diciembre, con la Teatro O Merlo y la obra ‘Sorpresas de Nadal’, a las 18 horas, en el CEIP As Covas. Una hora más tarde actuarán en el centro social de Dena los Amigos do Acordeón Rías Baixas.

El día 16 habrá espectáculo de magia en la casa de cultura (18:30); el 18, villancicos y más música en el centro social de Meaño (seis de la tarde); el 19, un Peque-Festival de Nadal, en el centro social de Dena (20 horas) y el día 20 saldrá la V Papanoelada Motera de Dena-Mita, a las 16:30, desde la Praza Nova de Dena.

Festival de Navidad

El Festival de Nadal será el día 21, a las 18 horas en la bodega Vionta, con las actuaciones de los coros San Miguel de Lores, San Xoan de Meaño, Santa Eulalia de Dena, Orfeón de Voces Graves de Arousa, así como la Banda Infantil, la Juvenil y la Banda Unión Musical de Meaño.

El día 23 habrá más teatro, con ‘Vicki e a Felicidade’, en la casa de cultura de Meaño, a las seis.

Tras el citado musical del día 28, el día 30 el programa continuará con las populares campanadas anticipadas, a las 19 horas, en la Praza do Concello. En la misma sesión habrá concierto de fin de año de la Banda Juvenil y del alumnado de la Escuela de Música. También habrá animación con Disco Master Móvil.

En enero

Ya en el año nuevo, el día 4 habrá un baile de Navidad para mayores de sesenta años. Será en el centro social de Dena, desde las 18 horas, con música, rosca y chocolate caliente.

Finalmente, el programa pondrá su punto y final el 5 de enero, con la recepción de los Reyes Magos de Oriente, a mediodía, en la Praza do Concello, para dar paso a las diferentes cabalgatas que ya recorrerán la zona durante esta jornada.

