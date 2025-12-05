Mi cuenta

O Salnés

El PSOE denuncia un “uso partidista” del PP en la Mancomunidade y su “incapacidade” por la tubería de O Grove

Alcaldes socialistas critican la elección de Marta Lucio y Matías Cañón como representantes en el GDR Salnés-Ulla-Umia

A. Louro
05/12/2025 19:38
Alcaldes socialistas y el presidente de la Mancomunidade, David Castro, en un Pleno del órgano comarcal
Los alcaldes socialistas en un Pleno del órgano comarcal
Mónica Ferreirós
La crisis política sigue instaurado en el seno de la Mancomunidade do Salnés. Tras las críticas del BNG por el proyecto de ampliación de la ETAP de Treviscoso y las gestiones en infraestructuras hidráulicas, los alcaldes socialistas denunciaron un supuesto “uso partidista” por parte del Partido Popular del órgano comarcal, además de acusar al presidente, David Castro, de “incapacidade política” para resolver cuestiones prioritarias, como la mejora del abastecimiento de O Grove.

En este sentido, los socialistas critican que este proyecto estratégico lleve “meses paralizado sen avances nin interlocución efectiva, derivado en parte da escasa regularidade e os amplos períodos sen convocatorias de plenos nin de comisións executivas, nun secuestro sin precedentes no ente local”. Un proyecto —el de renovación de la tubería general de abastecimiento a la península meca— fundamental para garantizar este servicio básico para el municipio de O Grove y del que desde la Mancomunidade lamentaban las “complicacións técnicas” para poder redactar el proyecto.

Asimismo, el jueves se aprobó también el proyecto de ampliación de la Estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Treviscoso, con una inversión de 5,3 millones, “sen ter garantida a financiación por parte de Augas de Galicia máis aló de un compromiso verbal, nin cómo se vai cubrir a aportación por parte da Mancomunidade”, que es de un 20% del total, lamentaron los socialistas, que se unieron así a las críticas vertidas por los nacionalistas sobre esta inversión millonaria que deberán asumir los concellos, bien con la formalización de un crédito o a través del contrato del agua.

“Intereses internos do PP”

En el Pleno celebrado el jueves, señalaron los socialistas, “o presidente da Mancomunidade non foi capaz de ofrecer unha explicación convincente sobre por que dúas persoas que son oposición nos seus respectivos concellos participaron nunha viaxe institucional a China, sen informar previamente aos alcaldes da comarca nin ao resto de integrantes do órgano comarcal”. Una situación que entienden como “falta de transparencia” que, denunciaron, se suma al nombramiento de Marta Lucio y Matías Cañón, portavoces del PP y líderes de la oposición en Meis y A Illa, respectivamente, como representantes en el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Salnés-Ulla-Umia.

Para los socialistas, se trata de una utilización de la Mancomunidade do Salnés para promocionar la imagen de los candidatos populares en Meis y A Illa, “en lugar de poñer por diante os intereses da comarca”. Así, sostuvieron a través de un duro comunicado que “a Mancomunidade está sobrevivindo exclusivamente grazas ao bo facer e á profesionalidade dos seus traballadores, que manteñen en marcha os servizos e proxectos comarcais a pesar do bloqueo político” y que desde la llegada de Castro a la presidencia “está destrozada politicamente, secuestrada para servir aos intereses internos do PP”.

