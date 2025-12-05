Mi cuenta

Vilanova

El CDL Vilanova programa un campamento digital gratuito los días 22 y 23 de diciembre

Redacción
05/12/2025 17:51
Desarrollo de un curso formativo en Vista Real
Desarrollo de un curso formativo en Vista Real
| D. A.
El Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Vilanova realizará un campamento digital gratuito para niños y jóvenes estas Navidades, funcionando también como opción de conciliación para fechas próximas a la Nochebuena. Será en las mañanas de los días 22 y 23 de diciembre, para niños y jóvenes de 9 a 17 años, que se formarán en competencias digitales.

Los más pequeños, entre 9 y 11 años, se convertirán en “detectives digitales” que aprenderán a identificar noticias falsas, proteger su identidad en internet y crear contenido como presentaciones o vídeos.

En la franja de 12 a 13 años profundizarán en el uso consciente de la tecnología, la convivencia digital y el cuidado de la privacidad en redes sociales. Para los jóvenes de 14 a 17 años, se trabajarán temas como la creación de un currículum digital, el emprendimiento online, el desarrollo de contenido para redes sociales, la inteligencia artificial, la programación y la ciberseguridad.

Este campamento digital, que se impartirá de 9 a 14 horas, “responde á necesidade de que a infancia e a mocidade conte con ferramentas adecuadas para desenvolverse nun entorno cada vez máis dixitalizado e ten como obxectivo formar no uso seguro e responsable da tecnoloxía, potenciar o talento dixital e fomentar o pensamento crítico entre os máis xoves, con especial atención a aqueles en situación de maior vulnerabilidade”, valoran desde el Concello y del CDL.

Los interesados pueden contactar con javier.pineiro@vilanovadearousa.gal. Hay un total de 25 plazas.

