El BNG isleño habla de “colapso intolerable” en el centro de salud y lo denunciará en el Parlamento

Una acción del Bloque ante el ambulatorio de A Illa | cedida

El BNG de A Illa valoró hoy la situación del centro de salud de A Illa como un “colapso intolerable” y acusa a la Xunta de “provocar o deterioro deliberado da sanidade pública”. Avanzan que la diputada nacionalista Montse Prado denunciará esta situación en el Parlamento de Galicia.

“O que está a suceder na Arousa é unha vergonza e unha humillación para a veciñanza, pero é tamén o resultado directo da política de desmantelamento da sanidade pública que leva anos aplicando o PP”, valora el teniente de alcalde, Manuel Suárez.

La situación, adelantada por este Diario esta semana, lleva al Bloque a considerar que la falta de citas disponibles a través de la aplicación móvil del Sergas a un mes vista “non é un fallo puntual nin un problema técnico: é a evidencia dun sistema absolutamente afogado pola falta de persoal, pola sobrecarga e pola incapacidade da Xunta para garantir o dereito á saúde”.

Suárez ve “especialmente grave” que, “fronte ás denuncias da cidadanía, desde a xerencia da área sanitaria se limite todo a asegurar que hai ocos libres nos vindeiros días”. “A Xunta pode repetir o que queira ante un micro, pero a realidade é a que ven nos seus móbiles milleiros de galegos: axendas pechadas”.