Ribadumia inicia el cuarto ciclo de desbroce y limpieza de viales por todas las parroquias

Ejecución de los trabajos, durante los últimos días | cedida

El Concello de Ribadumia ha comenzado el cuarto ciclo, en lo que va de año, de desbroce y limpieza de viales municipales. Se trata de una acción enmarcada dentro del plan de mantenimiento continuo que se aplica de manera cíclica en todo el territorio municipal, detallan desde la entidad local.

En cuanto finaliza una ronda de trabajos, “actívase de novo outra pasada, garantindo así que todas as parroquias conten con vías limpas, transitables e en bo estado durante os doce meses”, señalan desde el gobierno local que preside el popular David Castro.

Estas tareas se centran en la retirada de vegetación que invade caminos y arcenes, además de la limpieza general que permite mantener los accesos despejados para vehículos y peatones.

El objetivo es asegurar que los desplazamientos por la red viaria municipal se realicen con mayor comodidad y seguridad, añaden desde la entidad local.

“Condicións óptimas”

Al hilo de estas actuaciones, desde el Ayuntamiento valoran que “manter os rueiros en condicións óptimas é esencial para a accesibilidade e o benestar da veciñanza, polo que o operativo de mantemento seguirá activo de maneira permanente”.

“O Concello reafirma así o seu compromiso coa conservación do espazo público e coa creación dun entorno máis seguro, ordenado e cómodo para o uso diario da cidadanía”, concluyen.