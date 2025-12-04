La Mancomunidade do Salnés llevará a la junta la ampliación de la ETAP con una inversión inicial de un millón

Imagen de archivo de las instalaciones de la ETAP de Treviscoso Mónica Ferreirós

La Mancomunidade do Salnés elevará hoy a la junta comarcal la aprobación de la ampliación de la ETAP de Treviscoso, con una inversión inicial de un millón de euros procedente de los concellos y repartida a partes iguales. Así lo destapó ayer el BNG comarcal, que denunció que el proyecto sigue “sen dotación orzamentaria e sen convenio coa Xunta” pese a los “anuncios” realizados. “É inaceptable que nos obriguen agora a asumir máis dun millón de euros de achega municipal sen garantías de financiamento nin compromiso da Xunta. Estamos ante unha carga económica innecesaria para concellos que xa fan un esforzo enorme”, denunció ayer el nacionalista Manuel Suárez.

Lo cierto es que el órgano comarcal sigue sumido en una crisis política, tras la brecha que supuso la moción de censura en enero de 2024. En aquel entonces, critica Suárez, el PP justificó su decisión amparado en la urgencia de ampliar la ETAP de Trevisco ante la crítica situación de la red de abastecimiento comarcal, especialmente en la época estival y, pese a ello, “dos anos despois” no percibe “avances”.

“O BNG esixe seriedade. Esiximos planificación real, investimentos reais e respecto para unha comarca que non pode seguir padecendo restricións e roturas mentres o PP vive instalado na propaganda”, lamentó el nacionalista.

“Investimentos virtuais”

Así pues, la formación criticó que “levamos dous anos escoitando anuncios de millóns que non aparecen en ningún orzamento. Son investimentos virtuais, promesas baleiras que non resolveron nin un só dos problemas reais da comarca”. En este sentido, los nacionalistas recordaron que desde mayo de 2024 el presidente provincial anunció “xestións e investimentos millonarios”, destinados a la ampliación de la ETAP y la mejora de la tubería general de la red de abastecimiento a O Grove, pero denunciaron que “ningún destes figura nin nos orzamentos da Xunta nin nos da propia Mancomunidade”.

Pese a ello, censuró Suárez, “a realidade é que cada verán a veciñanza do Salnés sofre restricións no abastecemento de auga potable, e a tubaxe cara a O Grove rompe unha e outra vez sen que o PP dea unha solución definitiva”; algo que vinculó a la “falta de planificación”.

Proyecto de la ETAP

Cabe recordar que la entidad adjudicó el pasado mes la redacción del proyecto de ampliación de la ETAP por 157.300 euros. Una actuación para la que ya alcanzó, según destacó el presidente comarcal, David Castro, en su momento, el compromiso de Augas de Galicia para financiar los más de 6 millones de euros que costará la ampliación de la Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) de Treviscoso —que se realizará en diferentes fases— y la rehabilitación integral la maltrecha tubería general de O Grove.