Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meaño

El Concurso de Novos Intérpretes Jorge Domínguez repartirá lotes de material musical

B. Y. O Salnés
04/12/2025 21:30
Ensayos de cara al festival de bandas de la localidad
Ensayos de cara al festival de bandas de la localidad
| D. A.
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Concello de Meaño convoca una nueva edición, la XV, del Concurso de Novos Intérpretes ‘Jorge Domínguez’, en honor al recordado exalcalde. La edición pondrá en disputa premios por valor total de 555 euros, que se dividirán en lotes de material musical —valorados entre los 30 y los 75 euros— y diplomas acreditativos.

Habrá un total de cuatro categorías: mini, infantil, juvenil y sénior, estableciéndose premios para los tres primeros clasificados de cada una de ellas.

Los requisitos para participar son tener una edad máxima de 18 años y presentar solicitud en plazo, de diez días hábiles, contados desde este viernes, tras la publicación hoy del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia.

El jurado tendrá en cuenta la calidad y talento de la interpretación, la capacidad y madurez musical y escenénica del intérprete, la solvencia técnica y sonido de las obras escogidas, así como diferentes parámetros técnicos como ritmo, articulación, sonido, dinámicas, estilo, fraseo y demás.

La fase uno será en la Casa da Música de Meaño, no abierta al público. Los finalistas actuarán el 29 de marzo en un concierto en el centro social de Dena, ese sí abierto al público, de donde saldrán los ganadores.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La compañía 'Ibuprofeno Teatro' en Catoira

Catoira será el primer municipio de Galicia en acoger la obra 'Bioconstrución'
Fátima Pérez
Ángeles Cores y su hija y sucesora en la presidencia de Cruz Roja Ribeira participaron en la presentación de un festival solidario junto a María Rey, Alicia González, Esperanza Codesido, Manola Valiño y Moncha y Teresa Sampedro

Ángeles Cores deja de presidir la asamblea local de Cruz Roja de Ribeira después de dos décadas y la releva su hija, Ángeles Mera
Chechu López
Gabri Palmás, con siete goles, es el máximo goleador de Tercera empatado con el futbolista del Lugo B Aday

“El que gane el domingo no va a ser ya campeón, queda mucho”
Gonzalo Sánchez
El presidente de la Mancomunidade, David Castro, y el gerente, José Ramón García Guinarte, anunciaron las inversiones en una rueda de prensa

La ampliación de la ETAP de Treviscoso costará 5,3 millones y la Xunta financiará el 80%
A. Louro