El Concurso de Novos Intérpretes Jorge Domínguez repartirá lotes de material musical

Ensayos de cara al festival de bandas de la localidad | D. A.

El Concello de Meaño convoca una nueva edición, la XV, del Concurso de Novos Intérpretes ‘Jorge Domínguez’, en honor al recordado exalcalde. La edición pondrá en disputa premios por valor total de 555 euros, que se dividirán en lotes de material musical —valorados entre los 30 y los 75 euros— y diplomas acreditativos.

Habrá un total de cuatro categorías: mini, infantil, juvenil y sénior, estableciéndose premios para los tres primeros clasificados de cada una de ellas.

Los requisitos para participar son tener una edad máxima de 18 años y presentar solicitud en plazo, de diez días hábiles, contados desde este viernes, tras la publicación hoy del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia.

El jurado tendrá en cuenta la calidad y talento de la interpretación, la capacidad y madurez musical y escenénica del intérprete, la solvencia técnica y sonido de las obras escogidas, así como diferentes parámetros técnicos como ritmo, articulación, sonido, dinámicas, estilo, fraseo y demás.

La fase uno será en la Casa da Música de Meaño, no abierta al público. Los finalistas actuarán el 29 de marzo en un concierto en el centro social de Dena, ese sí abierto al público, de donde saldrán los ganadores.