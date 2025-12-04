Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

Denuncian falta de citas hasta enero en el centro de salud de A Illa pero Sanidade lo niega

Varios usuarios reportan ningún hueco en la app mientras la gerencia señala consultas disponibles en 6 días

Beni Yáñez
04/12/2025 00:05
Una vista del ambulatorio insular, en imagen de archivo
Una vista del ambulatorio insular, en imagen de archivo
| Gonzalo Salgado
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Usuarios del centro de salud de A Illa denunciaron esta semana falta de huecos libres para consulta en atención primaria a un mes vista, una situación que, no obstante, niegan desde la gerencia del área sanitaria. Varios pacientes trataron de pedir cita para su médico de cabecera a través de la aplicación móvil del Sergas. Estos usuarios muestran que la app les devuelve un mensaje de que “a axenda do profesional non dispón de ocos libres para pedir cita de consulta nos vindeiros días”.

La aplicación también muestra un calendario mensual de posibles huecos con su médico de cabecera y, al menos en los casos consultados —uno de ellos intentado ayer mismo— no se mostraría ningún día disponible hasta el próximo mes de enero.  

No sería esta una situación nueva, denuncian, ya que en noviembre se reportaron problemas similares con esperas de más de un mes para poder acceder a la atención primaria en este centro de salud.

Desde el Sergas

Sin embargo, desde la gerencia del área sanitaria, comprobaron ayer mismo que “o día 9 hai ocos para consultas dos tres cupos, tanto programadas como para urxencias”. El gerente, José Flores, también detalla que este centro de salud dispone “dos seus tres facultativos en activo, non seus tres cupos de medicina familiar e comunitaria”. Uno está de vacaciones esta semana, pero se cubrió esta situación con prolongaciones de jornada.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Vista del recinto de la planta de captación y tratamiento de agua potable ubicada en el lugar de Treviscoso, que será mejorada en un doble proyecto y de la que bebe buena parte de la comarca de O Salnés, a partir del caudal bombeado desde el río Umia

La Mancomunidade do Salnés llevará a la junta la ampliación de la ETAP con una inversión inicial de un millón
A. Louro
Las pensiones de jubilación en Arousa no llegan a los 1.200 euros

La pensión media de los jubilados en Arousa no alcanza los 1.200 euros
C. Hierro
El investigador de la USC José Manuel Brea Floriani

La Fundación ”la Caixa”, implicada en la búsqueda de un tratamiento para el síndrome de Myhre
Redacción
Hotel Sena en Caldas

El Hotel Sena prevé estar en obras hasta marzo para reformar la planta baja
Fátima Pérez