Denuncian falta de citas hasta enero en el centro de salud de A Illa pero Sanidade lo niega

Una vista del ambulatorio insular, en imagen de archivo | Gonzalo Salgado

Usuarios del centro de salud de A Illa denunciaron esta semana falta de huecos libres para consulta en atención primaria a un mes vista, una situación que, no obstante, niegan desde la gerencia del área sanitaria. Varios pacientes trataron de pedir cita para su médico de cabecera a través de la aplicación móvil del Sergas. Estos usuarios muestran que la app les devuelve un mensaje de que “a axenda do profesional non dispón de ocos libres para pedir cita de consulta nos vindeiros días”.

La aplicación también muestra un calendario mensual de posibles huecos con su médico de cabecera y, al menos en los casos consultados —uno de ellos intentado ayer mismo— no se mostraría ningún día disponible hasta el próximo mes de enero.

No sería esta una situación nueva, denuncian, ya que en noviembre se reportaron problemas similares con esperas de más de un mes para poder acceder a la atención primaria en este centro de salud.

Desde el Sergas

Sin embargo, desde la gerencia del área sanitaria, comprobaron ayer mismo que “o día 9 hai ocos para consultas dos tres cupos, tanto programadas como para urxencias”. El gerente, José Flores, también detalla que este centro de salud dispone “dos seus tres facultativos en activo, non seus tres cupos de medicina familiar e comunitaria”. Uno está de vacaciones esta semana, pero se cubrió esta situación con prolongaciones de jornada.