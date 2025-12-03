Vilanova personaliza su Belén con lugares y escenas típicas de la localidad

Unos niños disfrutan del Nacimiento del año pasado | Gonzalo Salgado

El Concello de Vilanova abrirá al público este jueves su Belén navideño, en un acto convocado a las 11:30 horas, en la Cofradía. El alcalde, Gonzalo Durán, y la concejala Nuria Morgade avanzaron algunos detalles de esta nueva edición en la que, por primera vez, se deslizan en el Nacimiento lugares, construcciones y escenas típicas de la localidad vilanovesa.

De entrada, son algunos guiños a la localidad, pero desde el gobierno local avanzan que la idea es ir aumentándolos en cada edición.

Así, explican que en el montaje de este 2025 están representados elementos como la cruz de Lobeira, el antiguo castillo en este monte, los molinos de Currás, pazo Baión y la torre de Xanfardán en Tremoedo, entre otros. Durán indicó que está encargada además una réplica de la torre de Cálago, pero está todavía pendiente de verse si llega a tiempo para la inauguración de esta semana.

El alcalde y la concejala agradecieron el trabajo y dedicación de empleados municipales de Obras y Cultura, así como otros trabajadores y personas con afán totalmente desinteresado que colaboraron en la preparación de este Belén. “Esperamos que sexa o Belén de todos”, concluyó Morgade, invitando a los vecinos a visitarlo y disfrutarlo.