Somos propone bonificar el IVTM a las cuidadoras de dependientes
Somos Ribadumia ha presentado una moción en la que propone establecer bonificaciones al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) a quienes cuiden a personas dependientes o con discapacidad. Se trata, opinan, de una “mellora sen apenas efectos nas arcas municipais, pero que sería unha axuda para esas veciñas”.
“Consideramos que o coidado dunha persoa con discapacidade implica, na maioría dos casos, unha carga física, emocional e económica notable para as familias”. Por eso, añaden que las persoas cuidadoras “sexa no ámbito familiar, de convivencia ou de apoio permanente, asumen habitualmente gastos adicionais derivados de desprazamentos a centros de saúde, centros de día, terapias, actividades de apoio, xestións administrativas ou servizos sociais”.
El Concello de Ribadumia, argumentan, ya bonifica a personas con grado de discapacidad reconocido, pero no existe en este ámbito “ningunha medida específica dirixida ás persoas coidadoras”, “a pesar de que representan un colectivo cuxo esforzo sostén o benestar doutras persoas e supón un aforro notable para o sistema público de atención”. La formación tratará de debatir la cuestión en el próximo Pleno.