Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribadumia

Somos propone bonificar el IVTM a las cuidadoras de dependientes

Redacción
03/12/2025 17:19
Sergio Soutelo, edil de la formación opositora
| cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Somos Ribadumia ha presentado una moción en la que propone establecer bonificaciones al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) a quienes cuiden a personas dependientes o con discapacidad. Se trata, opinan, de una “mellora sen apenas efectos nas arcas municipais, pero que sería unha axuda para esas veciñas”.

“Consideramos que o  coidado dunha persoa con discapacidade implica, na maioría dos casos, unha carga física, emocional e económica notable para as familias”. Por eso, añaden que las persoas cuidadoras “sexa no ámbito familiar, de convivencia ou de apoio permanente, asumen habitualmente gastos adicionais derivados de desprazamentos a centros de saúde, centros de día, terapias, actividades de apoio, xestións administrativas ou servizos sociais”.

Ampliación

El Concello de Ribadumia, argumentan, ya bonifica a personas con grado de discapacidad reconocido, pero no existe en este ámbito “ningunha medida específica dirixida ás persoas coidadoras”, “a pesar de que representan un colectivo cuxo esforzo sostén o benestar doutras persoas e supón un aforro notable para o sistema público de atención”. La formación tratará de debatir la cuestión en el próximo Pleno.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Nuevo récord en el Puerto de Vilagarcía: supera los tráficos de 2024 antes de acabar 2025
Olalla Bouza
Daniel Tugues, Director País de Veolia en España.

Veolia potencia su impacto en España al unificar su organización y marca para afrontar los crecientes desafíos medioambientales
Redacción
Alcalde, ediles y representantes de colectivos, en la presentación de hoy

El programa de Navidad innova en Ribadumia con un ‘Carnival Fest’ y lanza cuatro concursos
b. y. o salnés
Varela en una visita a la playa de A Compostela

El gobierno local de Vilagarcía defiende que la población crece por su buena situación económica
Olalla Bouza