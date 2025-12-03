El programa de Navidad innova en Ribadumia con un ‘Carnival Fest’ y lanza cuatro concursos

Alcalde, ediles y representantes de colectivos, en la presentación de hoy | Gonzalo Salgado

El Concello de Ribadumia presentó hoy una programación navideña que innova en algunas citas, como el nuevo ‘Carnival Fest’, promovido por la comparsa Os Disfrutóns. La relación de actividades comenzará este viernes día 5, con el encendido del alumbrado, a las 19:30, en la Praza do Concello.

El domingo 7 será turno del citado ‘Carnival Fest’. Será desde las 17 horas, en el mismo emplazamiento, configurada como una fiesta navideña para toda la familia, especialmente pensando en los más pequeños. Habrá sesión DJ con Javi Solla, hinchables para los niños y un mercadillo solidario.

Mucha música

Otro de los atractivos del programa será la música. La primera de estas citas tendrá lugar el domingo 14, con el concierto del reconocido trompetista Rubén Simeó y la Banda de Música Municipal, a las 20 horas, en el auditorio. El día 21 será turno del concierto ‘Camiño Aberto’ de Juan Carlos Cambas y Rosa Leiro, también en el auditorio, pero a las siete de la tarde.

Ya el día 24, la Praza do Concello recibirá la visita de Papá Noel, con la apertura de una exposición de coches y una recogida solidaria de alimentos, de la mano del colectivo Salnés Racing. Será a las 11:30, frente al Consistorio.

El 27 ofrecerá una actuación la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia, en favor de Cáritas, a las siete de la tarde, en el auditorio. Así se cerrarán los actos del 2025.

En enero

El 2 de enero se espera la visita de un paje real, a las 10, en el Consistorio, para que los niños puedan entregar sus cartas a los Reyes Magos. Estos últimos visitarán las parroquias el día 5, desde las 16:30, con posterior salida de la Cabalgata, desde Os Castaños, a las seis y media de la tarde. Ya el 11 de enero, se pondrá punto y final a los actos de agenda, con el espectáculo en el auditorio de ‘Os Fabulosos Cleaners’, a las 19 horas.

Concursos y campañas

Ribadumia también celebrará en estas fechas hasta cuatro concursos diferentes. El de Postales de Nadal alcanza su XXIII edición, con plazo abierto hasta el 10 de diciembre.

El VI Concurso de Decoración de Vivendas tendrá de margen hasta el día 22, al igual que la misma edición del Concurso de Decoración de Escaparates. El III Concurso de Carrozas de Reyes mantiene el plazo hasta el día 3 de enero.

Finalmente, hay dos campañas: una de recogida de alimentos, hasta el día 10, en los centros del CRA. Y otra de recogida solidaria de juguetes, hasta el 19, en locales adheridos.