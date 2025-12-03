Mi cuenta

A Illa

El auditorio recibe al músico Neno Vudú y abre una muestra de carteles de la Cabalgata

Redacción
03/12/2025 16:53
La obra ganadora de las incluidas en la exposición anunciará el próximo desfile de Reyes
| Gonzalo Salgado
El auditorio de A Illa inaugura una exposición con los carteles de la Cabalgata de Reyes y, además, recibirá al músico y creador arousano Neno Vudú (Victorino Domínguez), para presentar su álbum ‘El Sabor de la Justicia’.

Este concierto tendrá lugar el 6 de diciembre, a las 21 horas, con entrada gratuita. “Será unha oportunidade única para descubrir o traballo do artista, un proxecto no que conflúen paisaxes sonoras modernas, tensión emocional e unha estética marcada polo experimentalismo e a procura dunha identidade propia”, señalan desde el Concello.

A mayores, la exposición recoge los carteles para la Cabalgata, en una acción en colaboración con la Asociación de Empresarios de A Illa y la Biblioteca Municipal.

Los carteles fueron realizados por alumnos del colegio Torre y completan una colección de más de una veintena de creaciones. De entre estas, saldrá la elegida para la promoción del desfile del próximo mes de enero.

Este certamen convocado para los escolares consta de tres premios, todos ellos vales de compra para canjear en el comercio local: el primero valorado en 50 euros y dos segundos valorados en 25 euros.

