A Illa

Arosa viajará a Madrid la próxima semana para firmar ante notario la compra al Plan Nacional Sobre Drogas

Beni Yáñez
03/12/2025 16:39
El regidor de A Illa, Luis Arosa, en una sesión plenaria
El regidor de A Illa, Luis Arosa, en una sesión plenaria
| Mónica Ferreirós
El alcalde de A Illa, Luis Arosa, viajará a Madrid la próxima semana para firmar ante notario la compra de los terrenos al Plan Nacional Sobre Drogas. Se trata de las parcelas en su día ligadas a Marcial Dorado tanto en la Avenida da Ponte, donde se prevé construir vivienda social, como en Outeiro, donde se proyecta un nuevo parque público.

El regidor explica que viajará a la capital el próximo martes, día 9, para el acto de firma notarial. Además, su agenda incluirá un encuentro con la nueva delegada del Gobierno sobre el citado Plan Nacional Sobre Drogas.

La junta local de gobierno de A Illa aprobó el pasado mes de noviembre la compra de los terrenos en cuestión.

Ambos terrenos tienen una superficie aproximada de unos 3.000 metros cuadrados. El de la Avenida da Ponte es un suelo catalogado ya como urbano y urbanizable, con la posibilidad de construir en las máximas alturas permitidas en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de A Illa: bajo, primero, segundo y baijocubierta.

La operación de adquisición de ambos terrenos costará al Concello arousano 361.000 euros y la entidad estatal permite fraccionar en pago en diferentes anualidades, facilitando así la operación a este Ayuntamiento insular.

El alcalde, Luis Arosa, muestra un documento al Pleno

A Illa aprueba la compra de terrenos para vivienda social y el nuevo parque

