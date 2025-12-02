Recogen la toponimia tradicional de A Illa en una guía que se presentará este viernes en el Museo

Cartel promocional de la actividad | cedida

El Centro de Interpretación o Museo das Conservas de A Illa de Arousa acogerá este viernes la presentación de una guía sobre la singular toponimia tradicional de la localidad isleña. Será en una cita con inicio a las 19 horas y contará con la autora, Helena Domínguez; así como con el teniente de alcalde, Manuel Suárez, y Carlos Chaves, de la Asociación Cultural e Deportiva Dorna.

La obra, titulada “Do Campelo a Carreirón”, es valorada como “imprescindible para coñecer e preservar a toponimia tradicional da Illa de Arousa”. “Un percorrido pola memoria colectiva da nosa terra a través dos seus nomes, lugares e significados”.

Desde la asociación Dorna destacan que esta edición “foi posible grazas ás achegas da Deputación Provincial de Pontevedra e do Concello da Illa de Arousa, que apoian a posta en valor do noso patrimonio inmaterial”.

Los asistentes a la presentación recibirán un ejemplar como regalo.

La autora

Helena Domínguez es vecina de A Illa del barrio de O Charco es licenciada en Ciencias da Información por la Universidad de Santiago y tiene una “ampla traxectoria investigadora en lingua, cultura e patrimonio”. Es, además, profesora de Lingua e Literatura Galega y la directora del IES de A Illa.