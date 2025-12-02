Meaño lanza un proceso expropiatorio que incluirá vivienda social en Dena

Vista aérea de los terrenos que prevé adquirir el Concello meañés | Mónica Ferreirós

El Concello de Meaño lanzó hace unos días un proceso expropiatorio para desbloquear la urbanización de una hectárea de terreno en el núcleo más urbano, en Dena. La idea es impulsar la construcción de tres edificios, uno de los cuales se reservaría para viviendas de protección oficial (VPO).

Así lo explica el alcalde meañés, Carlos Viéitez, que considera que la operación en marcha es “moi interesante para o Concello”, ya que “estamos falando dunha hectárea, 10.000 metros cadrados” de un espacio sobre el que se comenzó a trabajar allá por el año 2005, pero que “nunca se desenvolveu”. La idea entonces era impulsar un bloque a través de una promotora privada, pero la crisis iniciada en los años posteriores hizo desistir de su ejecución y aquel proyecto de urbanización nunca más se rescató.

Así pues, convencidos de las posibilidades positivas de esta actuación, el ejecutivo meañés, reunido en junta local de gobierno a finales del pasado mes de noviembre, resolvió dar aprobación inicial al proyecto de expropiación de este suelo. Un proceso que se llevará por procedimiento de tasación conjunta, para poder desarrollar la que se conoce formalmente como UA-3 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

En exposición pública

Esta aprobación inicial del procedimiento expropiatorio se recogió en un anuncio publicado en el Diario Oficial de Galicia el pasado 21 de noviembre, abriéndose un plazo de un mes para su consulta por cualquier interesado. Dentro de ese mismo periodo, aquellas personas que así lo consideren, podrán formular observaciones o las reclamaciones que crean convenientes. En particular, se trata de un periodo de alegaciones especialmente pensado para propietarios de los terrenos en cuestión, que podrán manifestar lo que estimen oportuno sobre la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. Así, aunque contra la decisión de la junta local de gobierno de Meaño no cabe interponer recurso alguno, sí se podrán formular alegaciones al fondo del asunto: la propia expropiación.

En cualquier caso, el precio que el Concello ha de pagar por la expropiación de estos terrenos todavía está por determinar. Así lo resume también el regidor popular: “Empezamos agora o tema das expropiacións. Os propietarios poden alegar. Desde aí, o xustiprezo” —el importe que se fije en base a la valoración de los terrenos— “xa dirá canto temos que pagar”.

En cualquier caso, el Concello ya realizó una previsión presupuestaria, aprobada hace unos meses en Pleno, a través de una modificación de crédito que reservó unos 220.000 euros para esta expropiación.

Cesión a la Xunta

La idea, una vez culminada la adquisición del suelo por parte del Ayuntamiento, es ceder una parte a la Xunta de Galicia para la ejecución de ese bloque de vivienda social, dentro de un plan lanzado por el gobierno gallego, que plantea la promoción de más vivienda pública en los ayuntamientos gallegos, si estos ponen terreno a disposición, como podría ser el caso.

El Concello ya había tanteado la posible adquisición del suelo hace años, con Lourdes Ucha en la Alcaldía, pero la operación se truncó entonces debido a las condiciones y el alto precio exigido.

Meaño no es el único municipio de la zona de O Salnés que está dando pasos en la concreción y consecución de terrenos para ceder en parte a la administración autonómica, a fin de impulsar la posible construcción de vivienda de protección oficial.

En A Illa

De esta forma, por ejemplo, el Concello de A Illa ha adquirido al Plan Nacional Sobre Drogas terrenos en la céntrica Avenida da Ponte en su día vinculados a Marcial Dorado.

Justamente, a finales de este pasado mes de noviembre, la junta local del gobierno insular aprobó, de forma definitiva, la adquisición de estos terrenos. Allí, a largo plazo, se prevé la construcción de unas setenta viviendas de promoción pública. En otro terreno adquirido en el mismo procedimiento, en Outeiro, el Ayuntamiento programa la habilitación de un parque público.

El suelo en la Avenida da Ponte ocupa una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados y está catalogado ya como urbano y urbanizable. De hecho, en estos terrenos se puede construir en las máximas alturas permitidas en el PXOM de A Illa de Arousa: bajo, primero, segundo y bajocubierta.

La compra en el caso insular al Plan Nacional Sobre Drogas supondrá una inversión de 361.000 euros, para ambos terrenos, el de la Avenida da Ponte y el de Outeiro. Además, la entidad estatal ha permitido el fraccionamiento del pago en plazos, por lo que el Concello podrá asumir el desembolso con cargo a diferentes anualidades.

El alcalde, Luis Arosa, ya tuvo los primeros contactos con la Vivenda e Planificación de Infraestruturas. En una reunión en verano con su titular, María Martínez Allegue, se planteó abiertamente la cesión de la parcela de la Avenida da Ponte para la promoción de vivienda protegida. Aunque la Xunta no confirmó por ahora el compromiso, el regidor salió satisfecho de este primer encuentro.