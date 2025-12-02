La Banda de Ribadumia dará un concierto especial con el trompetista Rubén Simeó

Cartel de la actuación en Ribadumia | cedida

La Banda de Música Municipal de Ribadumia celebrará un concierto especial el 14 de diciembre, a las 20 horas en el auditorio de la localidad, junto al reconocido trompetista gallego Rubén Simeó, músico de proyección internacional que actuó con orquestas y bandas de numerosos países.

El programa combinará música sinfónica, bandas sonoras y adaptaciones de grandes éxitos del pop, incluyendo títulos como ‘My Way’, ‘Can’t Help Falling in Love’ y ‘Super Trouper’, entre otros.

Las entradas tienen un precio de diez euros y están disponibles en línea en la web de la banda, así como en los puntos de venta físicos indicados en el cartel y en taquilla el propio día. “Convidamos o público a vivir unha tarde de música en directo cun dos trompetistas máis destacados do panorama actual”, valoran desde la Banda de Música ribadumiense.