Diario de Arousa

Vilanova

El cantautor Luis Fercán actuará en Vilanova en un acústico

Redacción
02/12/2025 18:02
El artista gallego actuará esta semana en la localidad saliniense
El artista gallego actuará esta semana en la localidad saliniense
| cedida
El cantautor gallego Luis Fercán actuará este viernes en Vilanova de Arousa, en A Cofradía Cultural. Se trata de un concierto acústico para presentar ‘Postales Perdidas’, “su disco más maduro hasta la fecha”, valoran desde la promotora del evento. El evento ya ha colgado el cartel de todo vendido y se trata de una actuación incluida dentro del ciclo ‘Momentos Alhambra”, que ya llevó actuaciones de Arco y Melifluo en A Coruña,Sanguijuelas del Guadiana e Inazio en Vigo y L.A en Boiro.

El disco que se presentará en Vilanova “acercará de nuevo al público” a las “vivencias más personales” del cantautor. “Con su característica voz rasgada, el autor presenta este disco en directo con una sutileza y calidez propia de un alma vieja y, como siempre, a corazón abierto”.

Luis Fercán inició su carrera en solitario en 2016 y desde entonces destacó por la “profundidad de sus letras y su voz rasgada”. Tras el exitoso debut con ‘Grieta’ (2018) y el EP ‘Furias’ (2019), consolidó su madurez artística con ‘Canciones Completas Desde Una Casa Vacía’ (2021). En 2023 lanzó su tercer álbum ‘Postales Perdidas’, con el que emprendió una extensa gira por España, festivales y México.

Este 2025 pondrá fin a la gira con fechas en España y Latinoamérica, mientras adelanta su próximo trabajo.

El ciclo

Desde 2018, este espacio dentro de la escena musical contó con más de 320 conciertos, 182 artistas y 86 DJs. Cervezas Alhambra, que en el año de su centenario programó diversas actuaciones en otras ciudades gallegas, cerrará esta edición del presente ciclo musical en Vigo el próximo sábado de la mano de Alice Wonder, con uno de los directos más personales del panorama nacional. “Un ciclo que refleja el compromiso de la marca con la autenticidad, la maestría y el respeto por los orígenes, y que este año vuelve a poner en valor la música en directo”.

