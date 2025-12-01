Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

Meis mejora su mayor depósito de agua y anuncia cortes del servicio

El Concello obtuvo una ayuda para la digitalización del DAP ubicado cerca del campo de fútbol de Zacande

Beni Yáñez
01/12/2025 23:00
Los hogares de cerca de una veintena de lugares podrían tener problemas de abastecimiento esta semana
Los hogares de cerca de una veintena de lugares podrían tener problemas de abastecimiento esta semana
| Mónica Ferreirós
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Concello de Meis ejecutará una mejora del depósito principal de almacenamiento de agua de la traída, lo que podría derivar en cortes de suministro desde este martes en varios lugares de la localidad. Así lo hizo público en un bando la alcaldesa, Marta Giráldez, que detalla además algunas de las características de esta actuación a preguntas de este medio.

La actuación se ejecutará sobre el depósito de agua potable (DAP) de Rias, ubicado cerca del campo de fútbol de Zacande. Las operaciones podrían suponer interrupciones del servicio de abastecimiento desde esta misma noche de martes hasta el jueves, siendo el día más crítico el miércoles. De esta forma, podría verse afectado el abastecimiento de viviendas ubicadas en los lugares de Caticovas, Grela, A Sobreira, Veiga da Vila, Rochela, Lomba, Fondo de Vila, Zacande, Monte de Casa, A Pubuxeira, Quintáns, Liñares, Pompeán, A Goulla, A Modia, As Portelas y Vilanoviña.

El Concello consiguió una subvención con la que financiar buena parte de los alrededor de 40.000 euros en que se presupuesta la actuación.

Objetivo

El objeto de la obra es la mejora del depósito, así como su digitalización y monitorización. De esta forma, se podrá tener un control en tiempo real sobre el estado, consumo, llenado y alerta de posibles incidencias en el que es el principal depósito de abastecimiento de Meis.

La regidora explica que es el depósito más grande de la localidad, en el que se almacena el agua que llega desde Ribadumia, procedente del abastecimiento comarcal de la Mancomunidade de O Salnés. Desde este depósito principal, se bombea a otros más pequeños, que surten a los diferentes hogares repartidos por las parroquias.

Las obras estaban inicialmente previstas para comenzar este lunes, pero el cronograma

La restricción comenzará en la noche de este martes

Este martes por la mañana se dejará de llenar el depósito y el corte de agua está previsto para esta noche. Los trabajos comenzarán a las 8 horas del miércoles, hasta terminar. El reinicio del suministro se fija para el jueves, aunque todo dependerá de si hay o no finalmente incidencias o sorpresas durante la obra

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El taller de cocina organizado por Micogrove

La centolla y las setas abarrotan los restaurantes mecos en el primer fin de semana de festejos
C. Hierro
La cubierta de las gradas del campo de fútbol de Burgáns presentan un muy mal estado

Cambados consigue una prórroga para no perder fondos del +Provincia
A. Louro
Un momento del encendido de luces en O Grove el año anterior

El barrio Vilavella se une para iluminar sus calles y crear los cimientos de una asociación
C. Hierro
Una patrulla de la Policía Nacional por el centro de Vilagarcía

Los delitos sexuales se triplican en Vilagarcía: Estos son los datos del balance de criminalidad
Olalla Bouza