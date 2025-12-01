Meis mejora su mayor depósito de agua y anuncia cortes del servicio

Los hogares de cerca de una veintena de lugares podrían tener problemas de abastecimiento esta semana | Mónica Ferreirós

El Concello de Meis ejecutará una mejora del depósito principal de almacenamiento de agua de la traída, lo que podría derivar en cortes de suministro desde este martes en varios lugares de la localidad. Así lo hizo público en un bando la alcaldesa, Marta Giráldez, que detalla además algunas de las características de esta actuación a preguntas de este medio.

La actuación se ejecutará sobre el depósito de agua potable (DAP) de Rias, ubicado cerca del campo de fútbol de Zacande. Las operaciones podrían suponer interrupciones del servicio de abastecimiento desde esta misma noche de martes hasta el jueves, siendo el día más crítico el miércoles. De esta forma, podría verse afectado el abastecimiento de viviendas ubicadas en los lugares de Caticovas, Grela, A Sobreira, Veiga da Vila, Rochela, Lomba, Fondo de Vila, Zacande, Monte de Casa, A Pubuxeira, Quintáns, Liñares, Pompeán, A Goulla, A Modia, As Portelas y Vilanoviña.

El Concello consiguió una subvención con la que financiar buena parte de los alrededor de 40.000 euros en que se presupuesta la actuación.

Objetivo

El objeto de la obra es la mejora del depósito, así como su digitalización y monitorización. De esta forma, se podrá tener un control en tiempo real sobre el estado, consumo, llenado y alerta de posibles incidencias en el que es el principal depósito de abastecimiento de Meis.

La regidora explica que es el depósito más grande de la localidad, en el que se almacena el agua que llega desde Ribadumia, procedente del abastecimiento comarcal de la Mancomunidade de O Salnés. Desde este depósito principal, se bombea a otros más pequeños, que surten a los diferentes hogares repartidos por las parroquias.

Las obras estaban inicialmente previstas para comenzar este lunes, pero el cronograma