El IES A Basella participa en un programa de alfabetización mediática

El instituto A Basella de Vilanova participa en un programa de alfabetización mediática a nivel autonómico. La Asociación de Periodistas de Galicia (APG) ha puesto en marcha el programa Periodismo en las aulas, que cuenta con la colaboración de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional de la Xunta de Galicia.

El objetivo es contribuir a la alfabetización de los estudiantes gallegos de ESO y Bachillerato, ante “o aluvión informativo dixital que lles chega a todos eles a diario a través da internet e das redes sociais”, explican los promotores.

Bulos frente a información

El objetivo de esta iniciativa, en la que destacados profesionales de la comunicación de Galicia con una amplia trayectoria impartirán una clase-taller en quince centros de la red educativa pública gallega, es facilitar a los jóvenes herramientas y prácticas para poder discernir entre la información de fuentes y veraz, frente a aquellas que puedan enturbiar o distorsionar los contenidos.

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, asistió a una de estas clases, en el IES A Basella, donde el encargado de impartir la actividad fue el periodista Alberto Avendaño.