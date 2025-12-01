CC OO alerta de la merma de carteros en Meis y Ribadumia

La reunión mantenida con el regidor ribadumiense, David Castro, hace unos días | cedida

En Meis y Ribadumia operan actualmente solo dos carteros, lo que estaría complicado la prestación del servicio y cargando de trabajo a estos profesionales. Así lo afirman desde Comisiones Obreras, que hace unos días se reunió con ambos alcaldes para abordar lo que consideran una “complicada situación” del servicio postal en estos ayuntamientos.

Tras las jornadas de trabajo con los regidores ribadumiense, David Castro, y la meisina, Marta Giráldez; desde el sindicato señalan que, en la actualidad, en cada uno de estos ayuntamientos “operan tan solo dos carteros”, “el cincuenta por ciento de efectivos que, de forma normal, deberían asumir el reparto diario”, advierten.

“Esta circunstancia se agrava teniendo en cuenta que, de esos dos carteros asignados a cada concello y encargados de asumir el reparto de Ribadumia y Meis, uno de ellos debe dedicar dos horas de su jornada a la atención al público en las oficinas rurales de Barrantes y O Mosteiro, lo que limita aún más el tiempo disponible para cubrir sus rutas de reparto”, explican.

El encuentro con la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez | cedida

Desde Comisiones consideran que se trata de una consecuencia de la “política continuada de recortes en Correos, que mantiene sin cubrir bajas, vacaciones, desplazamientos u otras ausencias del personal”.

“Esta falta de contratación obliga a la plantilla existente a asumir de manera permanente las cargas de trabajo de compañeros ausentes, generando un incremento insostenible de la presión laboral”, denuncian.

Consecuencias en la salud

Desde el sindicato también aseguran que esta “sobrecarga” que denuncian, “está afectando de forma grave a la salud física y psicológica de los trabajadores”.

A su vez, argumentan, esta situación estaría “repercutiendo de manera directa en la ciudadanía”.

Problemas postales

Así, aseguran, “cada vez son más frecuentes los retrasos en la entrega de correspondencia esencial como citas médicas, recibos que terminan llegando fuera de plazo o notificaciones oficiales, lo que supone un perjuicio que la población no debería asumir, además de un más que evidente deterioro del Servicio Postal Universal”, concluyen.