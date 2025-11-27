Los detenidos por tráfico de heroína en Vilanova pasan mañana a disposición judicial en Santiago

Excavadoras utilizadas en el registro en Caleiro Gonzalo Salgado

Los detenidos en la operación contra el tráfico de heroína que la Policía Nacional llevó a cabo estos días en O Salnés pasarán mañana a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, que dirige la causa. Los investigadores consideran al vilanovés Raúl Fernández Bóveda como cabecilla de un clan familiar dedicado a la distribución de esta droga.

De hecho, entre los arrestados estaría un sobrino, aunque pro el momento desde el TSXG no pueden precisar cuántos pasarán a disposición judicial y cabe la posibilidad de que hayan quedado libre tras declarar ante los agentes. La Policía Nacional desplegó un importante operativo en Vilanova y en el polígono de Nantes, en Ribadumia, durante la mañana del miércoles.

Fue en la parroquia de Caleiro, en el lugar de Currás, donde más llamó la atención este operativo, ya que incluyó el uso de retroexcavadoras pertenecientes al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas. Las utilizaron en una finca de la propiedad de Fernández, que se mantuvo atento a las labores, en las que no se encontró la droga que se estaba buscando. La operación parte de un alijo de heroína que fue incautado hace unos días en Santiago y que se sospecha que procedía de esta presunta red.

Antecedentes desde los años 90

En el caso de Fernández Bóveda, cuenta con antecedentes por tráfico de drogas desde 1997, aunque en realidad han sido varias las ocasiones que ha pasado por los tribunales. En concreto, la Audiencia de Pontevedra lo juzgó hace algo más de diez años por tráfico de heroína. Los registros también incluyeron un inmueble en el centro de Barrantes y a Cesures, además de a András durante la jornada de hoy. Entre los detenidos, estaría la pareja de Fernández Bóveda. Entre los detenidos también se encuentra la pareja del supuesto cabecilla del grupo. Por el momento no han trascendido más datos de una operación que se encuentra bajo secreto de sumario, que está dirigida desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago y ejecutada por la Policía Nacional de la Comisaría compostelana, de la de Vilagarcía y por el Greco Galicia. Mañana está previsto que pasen a disposición judicial los detenidos en un nuevo golpe contra el tráfico de drogas, en este caso, de heroína.