La Policía Nacional registra con retroexcavadoras inmuebles en O Salnés en una nueva operación contra el tráfico de drogas

Excavadoras utilizadas en el registro en Caleiro Gonzalo Salgado

Agentes de la Policía Nacional están realizando registros en la comarca de O Salnés con gran despliegue de medios, que incluye retroexcavadoras que se utilizaron en una finca de Currás, en Vilanova. Es una operación contra el tráfico de drogas que es un fleco de una anterior.

Están realizando registros las unidades de la Policía Nacional de Vilagarcía, Santiago y el Greco Galicia y estuvieron ya en Ribadumia y en Vilanova. El subdelegado del Gobierno señaló que está relacionada con otra operación que se llevó a cabo hace unas semanas en otra comarca gallega y se encuentra bajo secreto de sumario. Además, Abel Losada felicitó a las fuerzas de seguridad por la lucha "continua" contra el tráfico de drogas, lo que considera "una realidad incontestable".