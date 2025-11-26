La formación en maquinaria pesada suma talento femenino a través de la Mancomunidade do Salnés

Los usuarios ya han iniciado la formación práctica Gonzalo Salgado

Una quincena de alumnos participan en una nueva acción formativa puesta en marcha por el Porgrama Integrado de Emprego de la Mancomunidade do Salnés sobre el manejo de minipalas y retroexcavadoras. Un curso con una creciente participación de mujeres (supera el 30%) y que ofrece habilidades y capacidades necesarias para desarrollar las funciones que requieres estos puestos en el sector de la construcción y que son cada vez más demandados en las empresas de la comarca.

Desde la dirección del programa de empleo explicaron ayer que ante la carencia de perfiles detectada durante las labores de prospección que se están llevando a cabo, se generó la necesidad de instruir a los usuarios en el desarrollo de destrezas tales como construcción de cunetas, movimiento de tierras, apertura de zanjas para instalación de tuberías y cableado, preparación del terreno para asentar cimientos en edificaciones, limpieza de canales y ríos, desbroce forestal o cimentación de gravilla, entre otras cuestiones, con el objetivo de favorecer a la inserción laboral de los participantes.

De hecho, la demanda es tal, que son varios ya los convenios de colaboración firmados con empresas del entorno que ya han manifestado su interés en estos perfiles y abren la posibilidad de un período de prácticas para una posterior integración en sus plantillas.

Cabe recordar que en esta XIV edición del plan de empleo se impartirán a lo largo de este mes otras acciones formativas —además de la ya iniciado curso manejo de minipala o retroexcavadora como ciberseguridad— como puede ser el manejo de carretillas elevadoras frontales y retráctiles y manejo de drones con Inteligencia Artificial.