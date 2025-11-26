La cocina de O Salnés sigue brillando con las Estrellas Michelín de Culler de Pau y Yayo Daporta

El chef Javi Olleros en su huerta que nutre el restaurante Culler de Pau en O Grove

La gastronomía de la comarca de O Salnés volvió a brillar en la gala de las Estrellas Michelín celebrada ayer en Málaga. Los dos restaurantes que contaban con este distintivo, Culler de Pau en O Grove y Yayo Daporta en Cambados, mantienen sus galardones.

Así, el restaurante que dirige el chef Javier Olleros junto a su esposa Amaranta Rodríguez, conservan las dos Estrellas Michelín que llevan luciendo desde el año 2020, momento en el que se convirtió en el primer espacio gallego en lograr este hito.

De la cocina de Culler de Pau los expertos destacan, entre otras muchas cosas, la calidad de su pescado y marisco de las aguas de Galicia. Además, subrayan que gran parte de los ingredientes que utilizan para crear sus recetas procede de la huerta propia que está situada al lado del restaurante.

En el restaurante de Olleros lo primordial es respetar el producto y ponerlo en valor en cada una de las elaboraciones que presenta a sus comensales.

Por otro lado, el restaurante Yayo Daporta, ubicado en Cambados, vuelve a lucir, un año más, la Estrella Michelín en su fachada. En este caso la Guía destaca que el chef presenta una propuesta gastronómica en la que reinterpreta la la cocina gallega para actualizarla y llevarla a otro nivel.

Ponen el acento en la calidad del producto llegado desde el litoral de Cambados y desde su huertas ubicadas en el propio restaurante y en el pazo A Capitana.