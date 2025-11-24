Mi cuenta

O Salnés

La Xunta invierte 2,1 millones a mejorar el asfaltado de varias carreteras de O Salnés y Ulla-Umia

A. Louro
24/11/2025 20:23
Actuaciones de parcheo en la PO-550, en Cambados, este año
Actuaciones de parcheo en la PO-550, en Cambados, este año
Gonzalo Salgado

El Consello da Xunta dio luz verde a la contratación de las obras de renovación del firme de las carreteras autonómicas PO-548, PO-224, PO-305, PO-316 y PO-223 —así como en tramos de la vía rápida de O Salnés, VG-4.2— a su paso por los concellos de Caldas de Reis, Cambados, O Grove, Pontecesures, Pontevedra, Ribadumia, Valga y Vilagarcía, por un importe de 2.141.007 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Las actuaciones incluyen la rehabilitación superficial del firme de estas carreteras, con actuaciones que incorporan la restauración o mejora de las características del pavimento, adecuando sus necesidades funcionales y de durabilidad segundo la tipología y necesidades de cada una de ellas.

Así, las obras incluirán la reparación de zonas de firme dañado mediante fresados localizados y reposición de una capa de firme; sellado de fisuras lineales con mezcla bituminosa, renovación y homogeneización de la rodadura. A mayores, según las necesidades de las distintas vías autonómica, se definen una serie de actuaciones complementarias necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, como es la reposición de marcas viarias (líneas continuas y discontinuas, pasos de cebra, símbolos y resaltes) en los tramos donde se renueve la capa de rodadura y en los tramos donde la ya existente perdió sus prestaciones.  

En total, la Axencia Galega de Infraestruturas licitará por más de 10,6 millones la renovación y parcheo de tramos de 19 carreteras autonómicas.

