O Salnés

La Xunta destina 4 millones al impulso de la movilidad sostenible en locales y bodegas de las Rutas do Viño

El Consello da Xunta aprobó la línea de ayudas

A. Louro
24/11/2025 20:16

La Xunta de Galicia subvencionará la compra de bicicletas y patinetes eléctricos, así como la dotación de estaciones de reparación y puntos de recarga, dirigida a titulares de establecimientos turísticos y bodegas dentro del territorio de las Rutas do Viño.

Según indica el gobierno gallego, esta medida “recoñece a peculiaridade da oferta enoturística, caracterizada pola súa dispersión, e afróntaa a través do fomento a mobilidade sustentable”. Así pues, se centrará en el impuso de la instalación y puesta en funcionamiento de bicicletas y patinetes eléctricos, estaciones de reparación y puntos de recarga, así como la creación de un sistema de gestión de estos vehículos eléctricos y la comunicación de estas experiencias.

En la resolución aprobada ayer se recogen cuatro líneas de actuación subvencionables. La primera está centrada en el establecimiento de estaciones de reparación para bicicletas y patinetes eléctricos y puntos de recarga para la adaptación al cambio climático del destino —dotada con 1,6 millones—, así como para la restauración paisajística de las áreas donde se crean los puntos de recargo, para lo cual se destinan 400.000 euros.

La línea dos abarca la compra bicicletas y patinetes eléctricos destinados al préstamo, y cuenta con un presupuesto de 920.000 euros. El tercero eje de acción se corresponde con la creación e implantación de proyectos digitales para la gestión de los vehículos eléctricos, con 510.000 euros de gasto estimados. Por último, se recoge una partida focalizada en la comunicación de las experiencias creadas con los vehículos, con 545.000 euros.

