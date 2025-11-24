El bus circular enfrenta a PP y a Arousa en Transición en un cruce de reproches

El autocar-lanzadera de este verano, el día de su presentación | Gonzalo Salgado

El autobús circular que A Illa de Arousa puso en marcha este verano para tratar de ofrecer una mejor y más sostenible movilidad en temporada alta enfrentó en los últimos días al PP y a la asociación Arousa en Transición. Los populares habían criticado la medida del bus, por considerar que el número de usuarios, muy reducido según sus cómputos, no justificaría la inversión pública realizada y supondría una contaminación extra, la del autobús, para un número de viajeros demasiado limitado.

La asociación ambiental criticó esta postura en sus redes: “De verdade está é a única contaminación que vos preocupa? E non a que emiten os miles de coches que atravesan a ponte no verán? E que aparcan de calquera xeito na contorna natural?”. “Por outra banda, cales son as vosas propostas? Que solucións ou alternativas aportades? Como cidadás da Arousa agradeceríamos que as críticas fosen un pouco máis constructivas”, manifestaron.

Los populares no tardaron en salir al paso, a su vez, en sus propias redes. “Arousa en Transición non debe mesturar todo, nin ser alcagüete. Entendemos que defendan o goberno PSOE-Bloque, porque lles da unha boa subvención”, declararon.

“Non saíu ben”

Desde el PP consideran que “o bús-lanzadeira non saíu ben, hai que recoñecelo”. “non é ningunha calumnia”. “Basámonos en datos facilitados polo propio alcalde”. Y, así, reafirman que “iso foi tirar cos cartos”. “As cousas que funcionan, podemos intentar melloralas. Pero as que se fan mal, nós, como oposición, estamos obrigados a denuncialas”.

Desde la asociación todavía respondieron que solicitaron “desde hai moitos anos” el bus circular, incluso desde 2020, “antes de constituírnos en asociación”, “e daquela aínda non recibiamos subvención anual nin estaba a coalición de goberno actual”. Concluyen tendiendo “a man para dialogar”, porque “falando enténdese a xente”.