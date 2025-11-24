El centro de salud de Meis, con partida por primera vez en los presupuestos

Vista de la finca de Parga: solo una parte del terreno será para el uso sanitario Gonzalo Salgado

La ejecución del futuro centro de salud de Meis tiene por vez primera una partida propia en los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2026. La medida es bien recibida en el gobierno local meisino, ya que la alcaldesa, Marta Giráldez, entiende que esto supone concretar un compromiso de ejecución de un proyecto por el que se lleva años trabajando.

La suma consignada en el documento económico para la próxima anualidad asciende a 808.325 euros, de los que 447.968 son fondos europeos Feder. No es el total de lo que valdrán las obras, ya que se trata de la aportación de una primera anualidad de las dos en que, en principio, se financiará la actuación.

En cualquier caso, para Giráldez, la existencia de esta partida presupuestaria demuestra “alomenos un compromiso” de futura ejecución. “Tranquilízame, aínda que é unha obra que terá continuidade nos vindeiros anos”, esto “garantiza que comezarán as obras. Queda moito, pero por primeira vez o proxecto ten nome e apelidos, hai unha aportación concreta para o novo centro de saúde de Meis” en los presupuestos autonómicos, subrayó.

Estado de la tramitación

El pasado mes de junio, la Xunta adjudicó por 122.000 euros la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obra de construcción del nuevo centro de salud de Meis.

Al parecer, el documento está ya prácticamente listo y ya fue consultado incluso por representantes del gobierno local meisino, que han podido verlo.

A partir de aquí, cerrados todos los flecos de esta redacción, restará que la Xunta pueda sacar a concurso público, a su vez, la propia ejecución de obra y construcción del edificio.

Esto, junto a la propia adjudicación de los trabajos, podría ser un paso decisivo que se de en los próximos meses. Giráldez confía, de hecho, que todo pueda quedar adjudicado en los primeros meses de 2026.

Según la información trasladada ya por desde la Consellería de Sanidade, la futura obra permitirá unificar la atención sanitaria en un único centro de salud de 1.037 metros cuadrados.

Esta cobertura sanitaria en Meis se desarrolló tradicionalmente en tres centros diferentes, como son el centro de salud de Mosteiro, en el consultorio de San Martiño y en el consultorio de Paradela. No obstante, en este último, la actividad sanitaria cesó en pandemia, al considerar los técnicos autonómicos que las características del edificio no permitían cumplir con las exigencias de distancia interpersonal. La actividad sanitaria nunca regresaría ya estas dependencias.

En cualquier caso, el plan funcional diseñado por el Servizo Galego de Saúde para el futuro centro de salud de Meis prevé un edificio con tres consultas de medicina, tres consultas de enfermería, una sala polivalente y las correspondientes salas técnicas, de toma de muestras y de espera de pacientes.

Asimismo, se habilitará un área pediátrica con una consulta médica y una de enfermería pediátrica, además de sala de lactancia; también área de atención a la mujer, con una consulta y una sala de educación sanitaria. La construcción del nuevo centro de salud también permitirá habilitar una sala de juntas y una biblioteca para su personal.

La inversión total estimada para la construcción del nuevo centro de Meis superaría los 1,5 millones de euros.

En cuanto a la dotación de personal, Sanidade comunicó ya en su día que contará con tres profesionales de medicina de familia, un pediatra, tres plazas de enfermería y dos de personal de servicios generales. “Se incrementa, por lo tanto, una plaza de tareas auxiliares administrativas, ya que actualmente no es posible contar con un profesional más por falta de espacio”.

De este modo, se atenderá en este nuevo recinto a una población que supera las 4.200 tarjetas sanitarias.

Parga, por fases

A más largo plazo, el Concello prevé ir ejecutando, en fases diferentes y sucesivas, la rehabilitación del resto de espacios y construcciones de la finca de Parga, donde se levantará el centro de salud. Solo una parte del terreno comprado en su día por el Ayuntamiento se ha cedido da la Xunta —unos 2.996 metros cuadrados— y, así, el gobierno local valora alternativas y modos de ejecutar todo lo pensado para Parga: zona multiusos, museo de agricultura, rehabilitación del molino y del palomar, servicio de cafetería, adecuación del espacio ajardinado y área de esparcimiento y cultural.

La parcela en el nudo

En cuanto a otra de las demandas del Concello de Meis a la Xunta, como es la limpieza y adecuación de la parcela autonómica junto al nudo de Curro, el compromiso adquirido con la conselleira de Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en verano “non se cumpriu”. La regidora censuró estos días que “pasaron os meses e aínda se botou máis escombro”. “Calquera pode ver o estado no que está esta parcela”, algo “de vergoña”. Por ello, y ante el reciente retiro anual del gobierno gallego en la Pousada de A Armentira, Giráldez valoró que “paréceme moi ben que os conselleiros viñeran aquí a Meis”, pero “podían ter aproveitado e reflexionar” sobre esta cuestión.