Somos ve un “perigo para nenos” las obras en el pabellón de Barrantes

Entorno de las actuaciones en marcha | cedida

Somos Ribadumia denunció en los últimos días lo que considera un “perigo” en las obras del pabellón de Barrantes. Estas, afirman, “supoñen un perigo durante as horas de acceso e saída do colexio e escola infantil” y, por ello, “pedimos dilixencia e que o goberno inste unha mellora na seguridade”.

Afirman que el espacio y acceso al centro son ya de por sí complicados, con un revoltixo de coches, nenos e adultos”. Pero las obras estarían “a ocupar espazos de aparcadoiro, ou colocar pasarelas, sen as correspondentes medidas de seguridade, invadindo a beirrarúa de acceso ao colexio obringando a nenos e adultos a pasar polo medio dos coches”. Lamentan, pues, la “falta de dilixencia”.

Pleno aplazado

Por otra parte, el gobierno local desconvocó el jueves la convocatoria del Pleno de aprobación del presupuesto municipal. Inicialmente previsto para el viernes, el ejecutivo dio marcha atrás ante la petición del PSOE para que pudiese antes tomar las credenciales su nuevo concejal, sumándose ya así al debate. La nueva fecha de la sesión está pendiente de señalar.