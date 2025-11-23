Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

El programa ‘Coidando en Benestar’ de Amigos de Galicia entrega una cama articulada en Vilanova

Redacción
23/11/2025 20:48
Aumentan los casos de ayuda con este tipo de materiales
Aumentan los casos de ayuda con este tipo de materiales
| Amigos de Galicia

La Fundación Amigos de Galicia, a través de su programa ‘Coidando en Benestar’, hizo entrega de una cama articulada con colchón en un domicilio de Vilanova de Arousa. El plan busca “atender casos urxentes de vulnerabilidade e dependencia” y fueron conocedores de uno de estos.

Un vecino, en busca activa de empleo y recuperándose de una caída con lesiones que derivaron en una incapacidad temporal, recibió así soporte por parte de la entidad. “Sen ingresos e compartindo vivenda, a súa situación viuse agravada ao non poder acceder aos recursos básicos necesarios para garantir unha recuperación adecuada”. “Grazas á intervención dunha profesional do hospital, que solicitou a colaboración da entidade, foi posible coñecer o seu caso e avaliar de maneira precisa as súas necesidades”, explican desde la fundación.

La cama articulada era algo “imprescindible para facilitar o seu descanso e mobilidade durante”. Pero la dificultad de hacerse con una o acceder a ella a través de los servicios públicos, hacían “imposible” que esta persona pudiera “obtela polos seus propios medios”.  

Amigos de Galicia detecta una “aumento constante das soclicitudes de axuda en materia de coidados e material ortoprotésico”.

