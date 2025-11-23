Besomaño acogió la primera de las rondas del gobierno de Ribadumia con sus vecinos

Castro y miembros de su gobierno, durante la exposición | Gonzalo Salgado

El gobierno local de Ribadumia celebró hoy en la parroquia de Besomaño la primera de las rondas de reuniones con vecinos, para acercar la política local a los residentes, explicar proyectos y recoger inquietudes.

En esta primera reunión en Besomaño, que fue abierta al público en general, representantes del gobierno municipal, encabezados por el alcalde, David Castro, detallaron “os traballos levados a cabo” por el Concello en los últimos meses. También sirvió para avanzar a los vecinos que se acercaron hasta el lugar “novas actuacións nas que se está a traballar”.

La realización de estas reu-niones con vecinos seguirá en próximas fechas en el resto de parroquias, en edificios de titularidad pública y generalmente en fechas y horarios que faciliten la asistencia del mayor número posible de residentes. Al igual que esta convocatoria en Besomaño, las sucesivas citas se convocarán a través de bandos, que se divulgarán también físicamente en los principales espacios públicos, tablones y en la web y redes del Ayuntamiento.

Los vecinos asistentes a estos encuentros “poderán realizar todas as preguntas que consideren oportunas, ademais de poder expor as súas propostas de mellora”.

Por ello, el regidor ribadumiense invita a todos los vecinos a asistir: “Esperamos contar coa súa presenza para seguir facendo pobo”, en una ronda de encuentros para fomentar una política de más contacto con los vecinos.