Ribadumia

Besomaño acogió la primera de las rondas del gobierno de Ribadumia con sus vecinos

Redacción
23/11/2025 21:54
Castro y miembros de su gobierno, durante la exposición
Gonzalo Salgado

 El gobierno local de Ribadumia celebró hoy en la parroquia de Besomaño la primera de las rondas de reuniones con vecinos, para acercar la política local a los residentes, explicar proyectos y recoger inquietudes.

En esta primera reunión en Besomaño, que fue abierta al público en general, representantes del gobierno municipal, encabezados por el alcalde, David Castro, detallaron “os traballos levados a cabo” por el Concello en los últimos meses. También sirvió para avanzar a los vecinos que se acercaron hasta el lugar “novas actuacións nas que se está a traballar”.

La realización de estas reu-niones con vecinos seguirá en próximas fechas en el resto de parroquias, en edificios de titularidad pública y generalmente en fechas y horarios que faciliten la asistencia del mayor número posible de residentes. Al igual que esta convocatoria en Besomaño, las sucesivas citas se convocarán a través de bandos, que se divulgarán también físicamente en los principales espacios públicos, tablones y en la web y redes del Ayuntamiento.

Los vecinos asistentes a estos encuentros “poderán realizar todas as preguntas que consideren oportunas, ademais de poder expor as súas propostas de mellora”.

Por ello, el regidor ribadumiense invita a todos los vecinos a asistir: “Esperamos contar coa súa presenza para seguir facendo pobo”, en una ronda de encuentros para fomentar una política de más contacto con los vecinos.

