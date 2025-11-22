Palillos de batea, más plásticos y todavía pellets: analizan la basura de Testos

Voluntarias durante los trabajos de hoy en este arenal de A Illa de Arousa Gonzalo Salgado

Los colectivos Arousa en Transición y Limpiarousa realizaron hoy, en colaboración con el Concello de A Illa, una jornada de limpieza voluntaria en la playa de Testos. Una vez realizada la retirada de basura, clasificaron y cuantificaron los residuos, para remitir datos pormenorizados a Surfrider, organización internacional sin ánimo de lucro que trabaja para proteger los océanos. A través de su programa ‘Ocean Iniciatives’ comparte además los datos recopilados con la Agencia Europea de Medioamente (EEA).

De esta forma, desde A Illa ayudan “a monitorear a evolución da contaminación costeira global, planificar accións futuras e realizar peticións ante institucións, baseadas en informes técnicos, para impulsar novas leis ou propostas normativas”, explican los promotores de la iniciativa.

Formulario del Ministerio

Además, detallan que también cubrieron “o formulario do programa Basuras Marinas do Ministerio”, “un documento que se cobre para informar das actividades de recollida de lixo mariño e recoller datos útiles para o seguimento ambiental”. El Ayuntamiento contribuyó a la jornada de este sábado aportando el material para la recogida.

En cuanto a la naturaleza de la basura encontrada y retirada del arenal de Testos, en A Illa, el plástico vuelve a tener un papel protagonista. Además de otros elementos hechos con este tipo de materiales o el conocido porexpan, apareció un considerable número de palillos de batea y todavía, a día de hoy, seguían saliendo pellets del vertido de estos microplásticos que comenzó a llegar a la costa gallega a finales del año 2023.

También se hallaron más biosoportes, elementos textiles, tanto ropa como de calzado, así como cuerdas y restos de artes de pesca y marisqueo, entre otros residuos encontrados.