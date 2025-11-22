Paco & Lola celebra sus veinte años y su reconocimiento como mejor bodega de blanco

El concurrido acto de hoy reunió a socios, productores, amigos, familiares y autoridades, municipales y de la Xunta de Galicia, en un encuentro anual con especial relevancia para la firma en este 2025 | Gonzalo Salgado

El pabellón de Xil en Meaño acogió hoy el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de Paco&Lola, un encuentro anual que en este 2025 cobró más relevancia por la cifra redonda y porque la firma acaba de ser nombrada Mejor Bodega Productora de Vino Blanco del Mundo gracias al reconocimiento White Wine Producer Trophy 2025, en el International Wine & Spirit Competition (IWSC), celebrado en Londres.

A la cita de este sábado asistió también la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada por la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño. La titular del departamento autonómico ensalzó durante su intervención la “contribución” de esta bodega a la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas y al sector vitivinícola gallego.

Dos millones de botellas

Desde la Xunta destacaron también las cifras de Paco & Lola, recordando que cuenta con más de 430 socios y 274 hectáreas de viñedo. Además, esta Cooperativa Vitivinícola Arousana es la que más representación tiene dentro de la DO Rías Baixas, con una producción de alrededor de dos millones de botellas anuales y 1,5 millones de litros de vino.

El acto de este sábado, en que se celebraba también el final de la vendimia, se destacó que la DO cosechó en esta campaña algo más de 47,5 millones de kilos de uva de un total, entre las cinco denominaciones de origen gallegas, de casi 78,9 millones de kilos.

Otro brindis durante la jornada | Gonzalo Salgado

Durante la primera parte de la jornada se ofrecieron dos conferencias impartidas por Agaca y por la agencia Tío Phil, que pusieron el foco en la importancia del modelo cooperativo como motor de desarrollo y cohesión social. Además, se abordó el papel del marketing como herramienta para que las cooperativas comuniquen su propósito y refuercen su marca colectiva.

La firma Paco & Lola también fue reconocida con el Premio Alimentos de España 2025 al Mejor Vino Blanco por su Paco & Lola Prime 2021.