Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Paco & Lola celebra sus veinte años y su reconocimiento como mejor bodega de blanco

El pabellón de Xil acogió hoy una multitudinaria comida a la que asistió la conselleira do Medio Rural

B. Y. O Salnés
22/11/2025 20:38
El concurrido acto de hoy reunió a socios, productores, amigos, familiares y autoridades, municipales y de la Xunta de Galicia, en un encuentro anual con especial relevancia para la firma en este 2025
El concurrido acto de hoy reunió a socios, productores, amigos, familiares y autoridades, municipales y de la Xunta de Galicia, en un encuentro anual con especial relevancia para la firma en este 2025
| Gonzalo Salgado

 El pabellón de Xil en Meaño acogió hoy el acto de conmemoración del vigésimo aniversario  de Paco&Lola, un encuentro anual que en este 2025 cobró más relevancia por la cifra redonda y porque la firma acaba de ser nombrada Mejor Bodega Productora de Vino Blanco del Mundo gracias al reconocimiento White Wine Producer Trophy 2025, en el International Wine & Spirit Competition (IWSC), celebrado en Londres.

A la cita de este sábado asistió también la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada por la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño. La titular del departamento autonómico ensalzó durante su intervención la “contribución” de esta bodega a la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas y al sector vitivinícola gallego.

Dos millones de botellas

Desde la Xunta destacaron también las cifras de Paco & Lola, recordando que cuenta con más de 430 socios y 274 hectáreas de viñedo. Además, esta Cooperativa Vitivinícola Arousana es la que más representación tiene dentro de la DO Rías Baixas, con una producción de alrededor de dos millones de botellas anuales y 1,5 millones de litros de vino.

El acto de este sábado, en que se celebraba también el final de la vendimia, se destacó que la DO cosechó en esta campaña algo más de 47,5 millones de kilos de uva de un total, entre las cinco denominaciones de origen gallegas, de casi 78,9 millones de kilos.

Otro brindis durante la jornada
Otro brindis durante la jornada
| Gonzalo Salgado

Durante la primera parte de la jornada se ofrecieron dos conferencias impartidas por Agaca y por la agencia Tío Phil, que pusieron el foco en la importancia del modelo cooperativo como motor de desarrollo y cohesión social. Además, se abordó el papel del marketing como herramienta para que las cooperativas comuniquen su propósito y refuercen su marca colectiva.

La firma Paco & Lola también fue reconocida con el Premio Alimentos de España 2025 al Mejor Vino Blanco por su Paco & Lola Prime 2021.

Te puede interesar

Blanca Manivesa hizo cuatro robos y cinco asistencias en el partido ante las catalanas

El Mariscos Antón Cortegada fue un rodillo ante el Lleida, 87-64
Gonzalo Sánchez
Tino Cordal, durante una sesión plenaria

Somos volverá a llevar a debate que la Xunta construya una residencia de mayores
Redacción
Personal de BATA trabajando en la playa de Raeiros

Cuatro entidades sin ánimo de lucro reciben ayudas para promover la accesibilidad
C. Hierro
Imagen de la fachada del nuevo establecimiento

La oferta comercial aumenta con una tienda de complementos
C. Hierro