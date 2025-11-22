Mi cuenta

A Illa

Los niños de A Illa disfrutarán de un campus tecnológico estas Navidades

Redacción
22/11/2025 19:27
A Illa de Arousa impulsa un Campamento Digital de Navidad para menores de 9 a 13 años. El Ayuntamiento insular pone así en marcha una nueva edición de una iniciativa destinada a fomentar las competencias tecnológicas entre niños y niñas de 9 a 13 años y que funcionará, además, como opción de conciliación en plenas vacaciones escolares.

El programa se desarrollará los días 22 y 23 de diciembre, en horario de 9 a 14 horas, en la Casa de los Mayores (Club de Jubilados y Pensionistas). Se trata de una actividad presencial y extraescolar, en la que el alumnado podrá adquirir y reforzar habilidades digitales con un enfoque práctico y lúdico, obteniendo además un certificado oficial DigComp, el marco europeo de referencia en competencias digitales, valoran desde el Concello.

Grupos e inscripciones

El campamento se estructura en dos grupos por edades: uno de 9 a 11 años (nivel básico) y otro de 12 a 13 años (nivel medio).

Las inscripciones deberán realizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento antes de 5 de diciembre. Las plazas son limitadas.

El teniente de alcalde, Manu Suárez, destacó la importancia de este tipo de iniciativas en el contexto actual.

