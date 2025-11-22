A Illa tendrá yincana, espacios de reflexión y arte por el 25-N

Una actividad celebrada en la localidad un año anterior, con motivo de este día Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa de Arousa presentó hoy su programación con motivo del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Manifiesto, instalación artística, creación audiovisual, proyecciones y una yincana integran el grueso de la relación de actos, desgranados desde la Concellería de Educación e Igualdade.

La primera parada será es lunes, con la inauguración de la semana del 25-N y bajo el lema ‘Arousa unida contra as violencias machistas’. Se procederá entonces al encendido de una iluminación violeta, como símbolo de la lucha contra el machismo, en la Praza de O Regueiro y en el entorno del Concello, a las 19 horas. Este alumbrado “permanecerá activo durante toda a semana como símbolo de memoria e compromiso colectivo”, valoran desde la entidad local.

El propio día 25, martes, se leerá el manifiesto colectivo de los centros educativos y con instalación conjunta con el título ‘Tecendo redes contra o maltrato’. Será en un acto en el Consistorio a las 12:30, con participación de toda la comunidad educativa.

En esa misma jornada se inau-gurará en Marqués de Bradomín la ya presentada exposición o instalación colectiva ‘Zapatos Vermellos’, inspirado en el proyecto artístico de Elina Chauvet, para dar mayor visibilidad a las mujeres asesinadas por la violencia machista.

‘Mulleres en Rede’

El jueves día 27 se presentará ‘Mulleres en Rede’, un espacio de encuentro y creación audiovisual que une a mujeres mayores y migrantes de Galicia. Será a partir de las 17:30, en el Museo da Conserva, organizado por Grigri y O Castelo Conta. Posteriormente, el Cineclube Entrecortiñas y el Concello presentarán en el auditorio, a las 20:30, el documental de Xiana de Teixeiro ‘Todas as mulleres que coñezo’, que dará paso a un coloquio abierto.

El programa se cerrará el domingo día 30, con ‘Igualdade Express’, una yincana familiar en la que se pondrán a prueba “mitos e crenzas vinculadas ao machismo e á loita en prol da igualdade” y en la que se fomentará la realización de dinámicas en grupo. Será a partir de las 11 de la mañana, con punto de partida en el entorno del auditorio municipal insular.