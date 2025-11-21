Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

Vilanova liquida de forma anticipada un crédito de 330.000 euros y reduce su deuda

Beni Yáñez
21/11/2025 18:12
Durán y Eliana Vidal, en una comparecencia anterior
Durán y Eliana Vidal, en una comparecencia anterior
| cedida

El Concello de Vilanova ha liquidado de forma anticipada un crédito bancario por importe de 330.000 euros. Así lo dieron a conocer hoy el alcalde, Gonzalo Durán, y la concejala de Facenda, Eliana Vidal, destacando además la “salud financiera” de las arcas municipales.

“Hoy la situación económica del Ayuntamiento es excelente, cada vez se debe menos”, valoró el primer edil. “Este crédito duraba más años, pero estamos amortizando créditos para bajar el endeudamiento del Concello, cosa que hacemos desde hace ya años”.

Esto, además, indicó Durán, se consigue al tiempo que “el pueblo progresa, con cada vez más industria, comercio y servicios”. “Podemos decir que estamos consiguiendo, desde hace años, mejorar la salud financiera del Concello” lo que “es una buena noticia para todos”. Así, añadió, cuanto menor sea el nivel de endeudamiento, mayor será la capacidad inversora para “más obras y servicios”. “Nuestro objetivo no es pagar deudas, es dar más servicios, pero una cosa lleva a la obra”, subrayó.

Vidal valoró que “un Concello sempre ten que ter débedas para ter melloras e servizos. Nós traballamos para poder pagalas o antes posible e así é”, concluyeron  desde el ejecutivo municipal vilanovés.

