Ribadumia presenta un protocolo de prevención frente al acoso sexual y laboral

El alcalde presidió hoy la presentación del texto | Gonzalo Salgado

El Concello de Ribadumia presentó hoy su primer protocolo de prevención frente al acoso laboral, sexual y por razón de sexo. Además, se constituyó también una comisión de seguimiento, con representantes sindicales, técnicos y de la propia institución, para asegurar el cumplimiento de este documento. El protocolo es el resultado de varios meses de trabajo y su presentación formal es una de las actividades incluidas en la programación del Ayuntamiento con motivo del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Los representantes sindicales destacaron la capacidad negociadora de todas las partes para poder consensuar el documento, añadiendo la inclusión del acoso laboral a las pretensiones iniciales del protocolo.

A mayores, el Ayuntamiento ribadumiense trabaja ya en la confección de un nuevo protocolo, específico de actuación frente a casos de violencia contra las personas Lgtbiq+.

El alcalde, David Castro, valoró que la elaboración de este protocolo “era un compromiso que tiñamos desde marzo, cando aprobados o Plan de Igualdade”. “Pasouse o textos aos diferentes representantes” para añadir aportaciones, propuestas, sugerencias y correcciones, alcanzando así un documento de consenso que se aplicará a todos los trabajadores municipales.