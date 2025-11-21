Mi cuenta

Meis

Rescatan a un perro en Meis que llevaba días atrapado dentro de una tubería

B. Y. Meis
21/11/2025 19:47
Un momento del rescate del animal
| cedida

Operarios municipales y bomberos rescataron hoy en Meis a un perro que podría llevar días atrapado en una tubería, bajo tierra. Ocurrió en el lugar de Ai, en la parroquia de San Lourenzo.

Según explicaron fuentes de Protección Civil de Meis, al parecer, la propietaria del animal lo echó en falta de casa hace unos días y este viernes descubrió que estaba atrapado en el interior de una tubería, de la que no podía salir. Tampoco era posible acceder o llegar de alguna forma hasta él, para intentar extraerlo.

La vecina puso el caso en conocimiento de la alcaldesa, Marta Giráldez, que se desplazó en persona hasta el lugar y fue la que terminó alertando a los servicios de emergencias.

Finalmente, bomberos, un operario y con la colaboración de varios vecinos, se logró cortar la tubería de forma segura para no herir al animal, consiguiendo sacarlo por el hueco generado. “Pasamos un momento de tensión que rematou con final feliz”, valoró la regidora. “Recibín a chamada dunha veciña moi angustiada, xa que llevaba varios días buscando o seu can, de vinte anos de idade, desaparecido, e acababa de descubrir que estaba atrapado nunha tubería soterrada baixo terra”, indicó.

El perro, instantes después de ser rescatado
| cedida

