Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Paco & Lola celebra su XX aniversario con la tradicional jornada de convivencia

Redacción
21/11/2025 12:39
Varios productos de la bodega
Varios productos de la bodega
| Paco & Lola

Este sábado, Paco & Lola celebrará su tradicional jornada de convivencia, un encuentro que reunirá a las familias socias y todas aquellas personas que forman parte de la comunidad vinculada a la bodega, para conmemorar juntas "os éxitos destes 20 anos de historia", valoran desde la entidad. 

La cita llega, además, una semana después de que la bodega fuera nombrada Mejor Bodega Productora de Vino Blanco del Mundo, un reconocimiento que convierte este aniversario en un momento aún más emotivo y significativo para todas las personas que forman parte del proyecto. 

A esta jornada asistirán la conselleira do Medio Rural, María José Gómez Rodríguez; representantes de la Diputación de Pontevedra, de las cooperativas de la comarca, alcaldes de la zona y otras personalidades vinculadas a la marca. 

La primera parte de la jornada abrirá con dos conferencias impartidas por Agaca y por la agencia Tío Phil, que pondrán el foco en la importancia del modelo cooperativo como motor de desarrollo y cohesión social. Además, se abordará el papel del marketing como herramienta para que las cooperativas comuniquen su propósito y refuercen su marca colectiva.

Premio

La bodega cooperativa Paco & Lola fue galardonada con el prestigioso White Wine Producer Trophy 2025, que la reconoce como la Mejor Bodega Productora de Vino Blanco del Mundo en el International Wine & Spirit Competition (IWSC), celebrado en Londres. 

Este reconocimiento, uno de los más importantes del panorama vitivinícola internacional, distingue los productores que destacan por su excelencia, calidad e innovación en la elaboración de vinos blancos. Este galardón llega en un año muy especial para la bodega, que celebra su XX aniversario, y que recientemente también fue reconocida con el Premio Alimentos de España 2025 al Mejor Vino Blanco por su Paco & Lola Prime 2021. 

Con este doble reconocimiento, Paco & Lola consolida su posición como referente mundial en la elaboración de vinos blancos de alta calidad, proyectando el carácter del albariño Rías Baixas y la identidad del Val de O Salnés.

Te puede interesar

La edil Paola María durante un Pleno

El Concello de Vilagarcía invierte 6.000 euros en arreglar deficiencias en el Centro de Educación Especial y el Rosalía de Castro
Olalla Bouza
Os nacionalistas presentaron a campaña na Praza de Galicia

O BNG reclama máis recursos para frear o "negacionismo" das violencias machistas
Fátima Frieiro
Un momento de la recepción

Losada da la bienvenida al nuevo jefe de la Brilat, Andrés González Alvarado
Olalla Bouza
Luís Fercán, el cantautor coruñés que cantará en Vilanova

Luís Fercán cantará en Vilanova el próximo 5 de diciembre
Fátima Pérez