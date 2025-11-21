Paco & Lola celebra su XX aniversario con la tradicional jornada de convivencia

Varios productos de la bodega | Paco & Lola

Este sábado, Paco & Lola celebrará su tradicional jornada de convivencia, un encuentro que reunirá a las familias socias y todas aquellas personas que forman parte de la comunidad vinculada a la bodega, para conmemorar juntas "os éxitos destes 20 anos de historia", valoran desde la entidad.

La cita llega, además, una semana después de que la bodega fuera nombrada Mejor Bodega Productora de Vino Blanco del Mundo, un reconocimiento que convierte este aniversario en un momento aún más emotivo y significativo para todas las personas que forman parte del proyecto.

A esta jornada asistirán la conselleira do Medio Rural, María José Gómez Rodríguez; representantes de la Diputación de Pontevedra, de las cooperativas de la comarca, alcaldes de la zona y otras personalidades vinculadas a la marca.

La primera parte de la jornada abrirá con dos conferencias impartidas por Agaca y por la agencia Tío Phil, que pondrán el foco en la importancia del modelo cooperativo como motor de desarrollo y cohesión social. Además, se abordará el papel del marketing como herramienta para que las cooperativas comuniquen su propósito y refuercen su marca colectiva.

Premio

La bodega cooperativa Paco & Lola fue galardonada con el prestigioso White Wine Producer Trophy 2025, que la reconoce como la Mejor Bodega Productora de Vino Blanco del Mundo en el International Wine & Spirit Competition (IWSC), celebrado en Londres.

Este reconocimiento, uno de los más importantes del panorama vitivinícola internacional, distingue los productores que destacan por su excelencia, calidad e innovación en la elaboración de vinos blancos. Este galardón llega en un año muy especial para la bodega, que celebra su XX aniversario, y que recientemente también fue reconocida con el Premio Alimentos de España 2025 al Mejor Vino Blanco por su Paco & Lola Prime 2021.

Con este doble reconocimiento, Paco & Lola consolida su posición como referente mundial en la elaboración de vinos blancos de alta calidad, proyectando el carácter del albariño Rías Baixas y la identidad del Val de O Salnés.