Los zapatos rojos inundarán A Illa este 25-N en memoria de las mujeres asesinadas

La colaboración de alumnos del IES fue clave para sacar adelante la campaña | cedida

La calle Marqués de Bradomín en A Illa de Arousa acogerá con motivo de este 25-N,. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una instalación artística en memoria de las mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista.

La exposición “Zapatos Vermellos” se inspira en la obra de la artista mexicana Elina Chauvet y se compondrá de multitud de zapatos de este color. “O proxecto busca visibilizar esta lacra social e concienciar á cidadanía a través da arte e a participación comunitaria”, valoran desde el Concello. El teniente de alcalde, Manuel Suárez, señala que “é fundamental que as institucións locais nos impliquemos de forma activa na loita contra a violencia de xénero”.

En la instalación colaboran la biblioteca municipal, la Concellería de Igualdade y el IES. La bibliotecaria, Ángela Otero, señaló que con esta exposición “queremos que cada zapato vermello fale por aquelas mulleres ás que lles foi arrebatada a voz”. Agradeció además el trabajo “e ilusión” del alumnado del instituto, que permitió sacar adelante la iniciativa.