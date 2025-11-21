Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

Los zapatos rojos inundarán A Illa este 25-N en memoria de las mujeres asesinadas

B. Y. O Salnés
21/11/2025 18:38
La colaboración de alumnos del IES fue clave para sacar adelante la campaña
La colaboración de alumnos del IES fue clave para sacar adelante la campaña
| cedida

La calle Marqués de Bradomín en A Illa de Arousa acogerá con motivo de este 25-N,. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una instalación artística en memoria de las mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista.

La exposición “Zapatos Vermellos” se inspira en la obra de la artista mexicana Elina Chauvet y se compondrá de multitud de zapatos de este color. “O proxecto busca visibilizar esta lacra social e concienciar á cidadanía a través da arte e a participación comunitaria”, valoran desde el Concello. El teniente de alcalde, Manuel Suárez, señala que “é fundamental que as institucións locais nos impliquemos de forma activa na loita contra a violencia de xénero”.

En la instalación colaboran la biblioteca municipal, la Concellería de Igualdade y el IES. La bibliotecaria, Ángela Otero,  señaló que con esta exposición “queremos que cada zapato vermello fale por aquelas mulleres ás que lles foi arrebatada a voz”. Agradeció además el trabajo “e ilusión” del alumnado del instituto, que permitió sacar adelante la iniciativa.

Te puede interesar

El ideal gallego

El Concello da luz verde al pago de indemnizaciones a dueños afectados por el plan parcial de Barraña que no alcanzaron la parcela mínima edificable
Chechu López
El evento cuenta con apoyo de la Mancomunidade

El II Congreso de Micología pondrá en valor las más de 1.700 especies identificadas en O Grove
Redacción
El capitán Yeray durante el último partido ante el Sporting de Gijón

El Arosa juvenil visita a un Racing de Santander necesitado de victorias para jugar la Copa del Rey
Gonzalo Sánchez
Bajos comerciales cerrados en Vilagarcía

La crisis de los alquileres también llega a los locales comerciales en Vilagarcía
Olalla Bouza